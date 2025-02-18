Саудовская Аравия заключит сделку на $1 млрд с компанией Блаватника

Саудовская Surj совместно с принадлежащей Блаватнику DAZN будут транслировать спортивные мероприятия, проходящие на Ближнем Востоке. FT отмечает, что Эр-Рияд миллиардными вложениями в спорт хочет смягчить свой имидж в мире

Саудовская Аравия согласилась инвестировать $1 млрд в спортивный стриминговый сервис DAZN, принадлежащий группе Access Industries миллиардера Леонарда Блаватника, сообщает The Financial Times (FT).

Спортивное подразделение саудовского Фонда государственных инвестиций Surj Sports Investment объявило о приобретении миноритарного пакета акций DAZN. Источник FT, близкий к сделке, уточнил, что Surj получит долю менее 5%. По его словам, около половины выделенных средств будут вложены в совместное предприятие компаний, которое займется трансляцией спортивных мероприятий на Ближнем Востоке. В Surj рассказали, что речь идет о проекте DAZN MENA.

Как отмечает FT, за последние годы Саудовская Аравия вложила «миллиарды долларов» в спортивный сектор, стремясь диверсифицировать экономику, основанную на нефти, и смягчить свой имидж в мире.

DAZN имеет права на трансляцию таких видов спорта, как бокс, баскетбол и футбол в более чем 200 странах. Гендиректор Шай Сегев заявил, что сделка с Surj даст компании «капитал для роста, а также стратегических партнеров, разделяющих наше видение инвестирования в спорт и развития спорта во всем мире».