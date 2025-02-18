 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Саудовская Аравия заключит сделку на $1 млрд с компанией Блаватника

Саудовская Аравия заключит сделку на $1 млрд со стриминговым сервисом Блаватника
Саудовская Surj совместно с принадлежащей Блаватнику DAZN будут транслировать спортивные мероприятия, проходящие на Ближнем Востоке. FT отмечает, что Эр-Рияд миллиардными вложениями в спорт хочет смягчить свой имидж в мире

Саудовская Аравия согласилась инвестировать $1 млрд в спортивный стриминговый сервис DAZN, принадлежащий группе Access Industries миллиардера Леонарда Блаватника, сообщает The Financial Times (FT).

Спортивное подразделение саудовского Фонда государственных инвестиций Surj Sports Investment объявило о приобретении миноритарного пакета акций DAZN. Источник FT, близкий к сделке, уточнил, что Surj получит долю менее 5%. По его словам, около половины выделенных средств будут вложены в совместное предприятие компаний, которое займется трансляцией спортивных мероприятий на Ближнем Востоке. В Surj рассказали, что речь идет о проекте DAZN MENA.

Как отмечает FT, за последние годы Саудовская Аравия вложила «миллиарды долларов» в спортивный сектор, стремясь диверсифицировать экономику, основанную на нефти, и смягчить свой имидж в мире.

Неймар заявил, что отдал все силы саудовскому «Аль-Хилялю»
Спорт
Неймар

DAZN имеет права на трансляцию таких видов спорта, как бокс, баскетбол и футбол в более чем 200 странах. Гендиректор Шай Сегев заявил, что сделка с Surj даст компании «капитал для роста, а также стратегических партнеров, разделяющих наше видение инвестирования в спорт и развития спорта во всем мире».

Переговоры России и США состоятся 18 февраля

Российский рынок акций начал торги резким ростом. Причины

Кремль рассказал, кто поедет на переговоры с американцами в Саудовскую Аравию

The Economist: Зеленскому дали час на подписание сделки по ресурсам

Губернатор Свердловской области ответил на сообщения о вероятной отставке

Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика

Эрдоган и Зеленский встретятся в Турции в день встречи Лаврова и Рубио

Фицо раскрыл тему саммита лидеров ЕС в Париже

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Саудовская Аравия Леонард Блаватник стриминговый сервис сделка Инвестиции
Материалы по теме
Месси предложили боксерский бой вместо суда из-за спортивных напитков
Спорт
Российская баскетболистка подписала контракт с клубом женской НБА
Спорт
Чемпионат мира по футболу в 2030 году пройдет на трех континентах
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 95,8 (+0,92) Инвестиции, 17 фев, 17:51 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+1,12) Инвестиции, 17 фев, 17:51
Власти задумались над лицензиями для продавцов табакаБизнес, 04:36
Маск словами о компетентности оценил прибытие делегации России в Эр-РиядПолитика, 04:25
В Думу внесут законопроект об уходе в декрет на любом сроке беременностиОбщество, 03:53
Три страны удивились отсутствию приглашения на срочный саммит ЕвросоюзаПолитика, 03:32
Саудовская Аравия заключит сделку на $1 млрд с компанией БлаватникаСпорт, 03:19
В Европе предложили разместить войска в тылу УкраиныПолитика, 02:44
Квартиру тещи Невзорова в Петербурге изъяли в пользу государстваПолитика, 02:28
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
WSJ заметила новый принцип западных компаний: «Все, кроме Китая»Бизнес, 02:00
Число пострадавших в перевернувшемся в Торонто самолете выросло до 15Общество, 01:59
Расчеты в долларах и евро за экспорт из России сократились до антирекордаФинансы, 01:52
«Перекресток» снял с продажи рыбу, в которой покупательница нашла червейОбщество, 01:30
В Минфине допустили корректировку планов по налогам из-за реалий моментаЭкономика, 01:02
В Краснодарском крае после атаки дронов сообщили о повреждении 51 домаОбщество, 00:57
Порошенко обвинил Зеленского в уклонении от повесток в военкоматПолитика, 00:39