«Реал» сыграл вничью c идущим на 14-м месте «Райо Вальекано»

«Реал» потерял очки в матче c идущим на 14-м месте в Ла Лиге «Райо Вальекано»

«Реал» второй раз в этом сезоне завершил дерби с «Райо Вальекано» вничью — 1:1. В концовке матча у лидеров чемпионата удалился Даниэль Карвахаль

Фото: Ana Beltran / Reuters

«Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано» в гостевом матче 25-го тура чемпионата Испании.

Мадридское дерби завершилось со счетом 1:1.

У «Реала» на третьей минуте забил Хоселу, у хозяев на 27-й с пенальти отличился Рауль де Томас.

«Реал» завершал матч вдесятером из-за удаления Даниэля Карвахаля на 95-й минуте.

Хоселу стал первым испанцем, забившим восемь голов в первых 25 матчах за «Реал», после Альваро Мораты (сезон 2016/17).

«Райо Вальекано» второй раз в истории сумел дважды за сезон избежать поражения от «Реала» (впервые это произошло в сезоне 1992/93). В ноябре они сыграли со счетом 0:0.

Накануне главный тренер «Реала» Карло Анчелотти называл матч с «Райо Вальекано» жизненно важным для этого сезона.

«Реал» лидирует в турнирной таблице, опережая на шесть очков «Жирону», у которой игра в запасе.

«Райо Вальекано» продлил безвыигрышную серию в турнире до шести матчей и занимает 14-е место в таблице.