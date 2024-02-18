«Реал» сыграл вничью c идущим на 14-м месте «Райо Вальекано»
«Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано» в гостевом матче 25-го тура чемпионата Испании.
Мадридское дерби завершилось со счетом 1:1.
У «Реала» на третьей минуте забил Хоселу, у хозяев на 27-й с пенальти отличился Рауль де Томас.
«Реал» завершал матч вдесятером из-за удаления Даниэля Карвахаля на 95-й минуте.
Хоселу стал первым испанцем, забившим восемь голов в первых 25 матчах за «Реал», после Альваро Мораты (сезон 2016/17).
«Райо Вальекано» второй раз в истории сумел дважды за сезон избежать поражения от «Реала» (впервые это произошло в сезоне 1992/93). В ноябре они сыграли со счетом 0:0.
Накануне главный тренер «Реала» Карло Анчелотти называл матч с «Райо Вальекано» жизненно важным для этого сезона.
«Реал» лидирует в турнирной таблице, опережая на шесть очков «Жирону», у которой игра в запасе.
«Райо Вальекано» продлил безвыигрышную серию в турнире до шести матчей и занимает 14-е место в таблице.
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