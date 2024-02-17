Анчелотти отказался обсуждать возможность перехода Мбаппе в «Реал»

Анчелотти: переход Мбаппе — тема дня для журналистов, но не для «Реала»

Килиан Мбаппе покинет ПСЖ по окончании сезона. Карло Анчелотти на вопросы журналистов о французе заявил, что подумают о следующем сезоне потом, а пока хочет выиграть трофеи

Килиан Мбаппе (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил на пресс-конференции, что пока не думает о возможном приходе в клуб Килиана Мбаппе, поскольку для него важнее выиграть титулы в этом сезоне. Слова тренера приводит Reuters.

15 февраля стало известно, что Мбаппе объявил руководству ПСЖ о решении покинуть клуб по окончании сезона. Журналист Marca Рамон Альварес де Мон сообщил, что француз уже подписал контракт с «Реалом». Этот же журналист заявлял о подписании соглашения и в марте 2022-го, но Мбаппе остался в ПСЖ.

«Я понимаю, что для вас это тема дня, но для нас такой является завтрашняя игра (против «Райо Вальекано»)», — сказал Анчелотти.

Тренер добавил, что следит за новостями, но для него важно хорошо завершить этот сезон. «У меня достаточно времени, чтобы подумать о следующем сезоне», — сказал итальянский специалист.

«Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая на пять очков «Жирону». В Лиге чемпионов мадридская команда обыграла «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 финала со счетом 1:0 и 6 марта проведет ответную встречу.

Переход Мбаппе в «Реал» обсуждается несколько лет.

В августе прошлого года на фоне конфликта Мбаппе с ПСЖ Анчелотти заявлял, что команда на сезон уже сформирована и он не ждет внезапного перехода французского форварда.