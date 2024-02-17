Анчелотти отказался обсуждать возможность перехода Мбаппе в «Реал»
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил на пресс-конференции, что пока не думает о возможном приходе в клуб Килиана Мбаппе, поскольку для него важнее выиграть титулы в этом сезоне. Слова тренера приводит Reuters.
15 февраля стало известно, что Мбаппе объявил руководству ПСЖ о решении покинуть клуб по окончании сезона. Журналист Marca Рамон Альварес де Мон сообщил, что француз уже подписал контракт с «Реалом». Этот же журналист заявлял о подписании соглашения и в марте 2022-го, но Мбаппе остался в ПСЖ.
«Я понимаю, что для вас это тема дня, но для нас такой является завтрашняя игра (против «Райо Вальекано»)», — сказал Анчелотти.
Тренер добавил, что следит за новостями, но для него важно хорошо завершить этот сезон. «У меня достаточно времени, чтобы подумать о следующем сезоне», — сказал итальянский специалист.
«Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая на пять очков «Жирону». В Лиге чемпионов мадридская команда обыграла «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 финала со счетом 1:0 и 6 марта проведет ответную встречу.
Переход Мбаппе в «Реал» обсуждается несколько лет.
В августе прошлого года на фоне конфликта Мбаппе с ПСЖ Анчелотти заявлял, что команда на сезон уже сформирована и он не ждет внезапного перехода французского форварда.
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