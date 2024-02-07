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Российский чемпион Европы по борьбе сменил спортивное гражданство

Российский чемпион Европы по борьбе Тускаев будет выступать за Сербию
Чемпион Европы 2020 года и многократный призер чемпионатов России Азамат Тускаев будет выступать за Сербию
Азамат Тускаев (слева)
Азамат Тускаев (слева) (Фото: Kadir Caliskan / Imago Images / Global Look Press)

Чемпион Европы по вольной борьбе 2020 года 30-летний Азамат Тускаев перешел в сборную Сербии, следует из профиля спортсмена на сайте Объединенного мира борьбы (UWW).

В 2020 году в Риме он выиграл золото в весовой категории до 57 кг. В 2016 году он стал серебряным призером Кубка мира.

Также на счету борца серебро и три бронзы чемпионатов России.

Двукратный чемпион России по вольной борьбе сменил спортивное гражданство
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Разамбек Жамалов

В начале февраля стало известно, что двукратный чемпион России по вольной борьбе Разамбек Жамалов будет выступать за сборную Узбекистана.

В начале прошлого года борец греко-римского стиля Георгий Тибилов перешел в сборную Сербии и выиграл бронзу на чемпионатах мира и Европы. В ноябре МОК утвердил смену его спортивного гражданства.

UWW допустил россиян на международные турниры в нейтральном статусе в апреле 2023 года, они смогли выступить на сентябрьском чемпионате мира в Белграде. При этом 26 членов сборных из России и Белоруссии не прошли проверку на соответствие критериям МОК.

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Теги
Анна Сатдинова
Федерация спортивной борьбы России вольная борьба смена гражданства Сербия
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