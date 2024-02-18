Команда Латыпова отдала свои бронзовые медали Спартакиады белорусам

Белорусские биатлонисты участвовали в Спартакиаде вне зачета. Команда Башкортостана, уступившая белорусам третью строчку в эстафете, решила отдать им свои медали. Антон Смольский назвал это мужским поступком

Эдуард Латыпов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Сборная Башкортостана, в составе которой выступали Эдуард Латыпов и Антон Бабиков, отдала бронзовые медали Спартакиады в эстафете белорусам, которые соревновались вне зачета и опередили башкирских биатлонистов. Об этом во время трансляции сообщил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Победителем эстафеты в Златоусте (Челябинская область) стала сборная ЯНАО, второй финишировала команда Свердловской области, а сборная Башкортостана уступила в борьбе за третью строчку белорусам, но получила бронзовые награды.

За белорусскую команду выступали Павел Белько, Иван Тулатин, Дмитрий Лазовский и Антон Смольский, за Башкортостан помимо Латыпова и Бабикова — Илья Бурлаков и Александр Бабчин.

После награждения башкирские биатлонисты подошли к белорусским спортсменам и надели им на шеи медали.

Смольский назвал этот поступок «очень взрослым, мужским и человечным».

«Сложные были эмоции. Непонятные. Я, с одной стороны, вроде был рад, потому что это наши медали, которые мы завоевали, а с другой — мы уже приняли правила, что мы вне конкурса. <...> Я поступил бы так же», — цитирует белоруса «Матч ТВ».

Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований Международного союза биатлонистов.