Команда Латыпова отдала свои бронзовые медали Спартакиады белорусам
Сборная Башкортостана, в составе которой выступали Эдуард Латыпов и Антон Бабиков, отдала бронзовые медали Спартакиады в эстафете белорусам, которые соревновались вне зачета и опередили башкирских биатлонистов. Об этом во время трансляции сообщил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Победителем эстафеты в Златоусте (Челябинская область) стала сборная ЯНАО, второй финишировала команда Свердловской области, а сборная Башкортостана уступила в борьбе за третью строчку белорусам, но получила бронзовые награды.
За белорусскую команду выступали Павел Белько, Иван Тулатин, Дмитрий Лазовский и Антон Смольский, за Башкортостан помимо Латыпова и Бабикова — Илья Бурлаков и Александр Бабчин.
После награждения башкирские биатлонисты подошли к белорусским спортсменам и надели им на шеи медали.
Смольский назвал этот поступок «очень взрослым, мужским и человечным».
«Сложные были эмоции. Непонятные. Я, с одной стороны, вроде был рад, потому что это наши медали, которые мы завоевали, а с другой — мы уже приняли правила, что мы вне конкурса. <...> Я поступил бы так же», — цитирует белоруса «Матч ТВ».
Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований Международного союза биатлонистов.
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