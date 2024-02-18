Биатлонистка Шеллер выиграла масс-старт на Спартакиаде
Российская биатлонистка Юлия Шеллер стала победительницей масс-старта на Спартакиаде сильнейших. Соревнования проходят в Златоусте (Челябинская область).
Дистанцию 12,5 км Шеллер преодолела за 40 минут 23,8 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.
Второе место заняла Наталия Шевченко (отставание 18,9 секунды, два промаха), третьей стала Анастасия Гореева (+39,3; 2).
Для 22-летний Шеллер это первый крупный успех в личных стратах. Ранее на Спартакиаде она завоевала серебро в эстафете и бронзу в смешанной эстафете, была четвертой в спринте, девятой в пасьюте и 11-й в индивидуальной гонке.
В эти же дни в чешском Нове-Месте проходит чемпионат мира по биатлону. Но российские и белорусские спортсмены сейчас отстранены от выступлений на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты
Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности
⚡ Что известно о смерти Алексея Навального
Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео
Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото
«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве
«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры
Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности
Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри