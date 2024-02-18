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Биатлонистка Шеллер выиграла масс-старт на Спартакиаде

Биатлонистка Юлия Шеллер сенсационно выиграла масс-старт на Спартакиаде
Второе место заняла Наталия Шевченко, третьей стала Анастасия Гореева. Соревнования по биатлону в рамках Спартакиады сильнейших проходят в Златоусте
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российская биатлонистка Юлия Шеллер стала победительницей масс-старта на Спартакиаде сильнейших. Соревнования проходят в Златоусте (Челябинская область).

Дистанцию 12,5 км Шеллер преодолела за 40 минут 23,8 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место заняла Наталия Шевченко (отставание 18,9 секунды, два промаха), третьей стала Анастасия Гореева (+39,3; 2).

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Для 22-летний Шеллер это первый крупный успех в личных стратах. Ранее на Спартакиаде она завоевала серебро в эстафете и бронзу в смешанной эстафете, была четвертой в спринте, девятой в пасьюте и 11-й в индивидуальной гонке.

В эти же дни в чешском Нове-Месте проходит чемпионат мира по биатлону. Но российские и белорусские спортсмены сейчас отстранены от выступлений на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

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