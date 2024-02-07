Болельщики «Аталанты» признали Миранчука игроком января
Болельщики итальянской «Аталанты» выбрали российского полузащитника Алексея Миранчука игроком января, сообщила пресс-служба клуба.
Миранчук в январе вышел в стартовом составе в четырех матчах клуба из пяти и записал на свой счет два гола и три передачи.
В голосовании болельщиков россиянин опередил Шарля де Кетеларе и Тёна Копмейнерса.
В декабре агент Миранчука допускал уход игрока в другой европейский клуб, но после удачного начала года заявил, что футболисту пока не надо менять команду.
Всего на счету Миранчука в этом сезоне три гола и пять передач в 19 матчах.
«Аталанта» занимает четвертое место в Серии А, а в Лиге Европы вышла в 1/8 финала.
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