 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Болельщики «Аталанты» признали Миранчука игроком января

Алексея Миранчука в «Аталанте» признали игроком месяца по версии болельщиков
Алексей Миранчук успешно начал год в составе «Аталанты», забив два гола и сделав три результативные передачи
Алексей Миранчук
Алексей Миранчук (Фото: Emilio Andreoli / Getty Images)

Болельщики итальянской «Аталанты» выбрали российского полузащитника Алексея Миранчука игроком января, сообщила пресс-служба клуба.

Миранчук в январе вышел в стартовом составе в четырех матчах клуба из пяти и записал на свой счет два гола и три передачи.

В голосовании болельщиков россиянин опередил Шарля де Кетеларе и Тёна Копмейнерса.

Миранчук передумал уходить из «Аталанты» посреди сезона
Спорт
Алексей Миранчук

В декабре агент Миранчука допускал уход игрока в другой европейский клуб, но после удачного начала года заявил, что футболисту пока не надо менять команду.

Всего на счету Миранчука в этом сезоне три гола и пять передач в 19 матчах.

«Аталанта» занимает четвертое место в Серии А, а в Лиге Европы вышла в 1/8 финала.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео

Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»

Названы убытки Carlsberg от ухода из России

CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ

«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы

Бывший глава Большого театра получил новую работу

Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото

Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото

Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Алексей Миранчук Аталанта Футбол
Материалы по теме
Клуб Кузяева благодаря автоголу сыграл вничью с «Монако» Головина
Спорт
L'Equipe включила Головина в символическую сборную Лиги 1 по итогам года
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 98,09 (+0,65) Инвестиции, 17:10 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 91,15 (+0,47) Инвестиции, 17:10
В МИДе сообщили о начале работы над «Интервидением» Политика, 23:38
Как онлайн-реклама влияет на покупки одежды в рознице РБК и Яндекс Реклама, 23:23
Республиканцы заблокировали проект о помощи Украине и Израилю Политика, 23:01
ЦИК Азербайджана сообщил о 92,1% у Алиева на выборах президента Политика, 22:59
Как из космоса выглядит накрывший Москву циклон. Фото Общество, 22:51
Генсек ООН предсказал поражение человечества в войне с природой Общество, 22:50
Фридман выиграл суд у не получившей из-за санкций выплаты домработницы Политика, 22:39
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Клуб Карпина разгромил «Спартак» на Зимнем кубке РПЛ Спорт, 22:32
Индекс S&P 500 обновил исторический максимум Инвестиции, 22:24
В США предрекли «вспышку гриппа» у 16 млн человек из-за Супербоула Финансы, 22:14
Болельщики «Аталанты» признали Миранчука игроком января Спорт, 22:08
Вучич заявил, что украинцы в Сербии поддерживают Путина Политика, 22:03
Экстренные службы назвали причину взрыва под Ижевском Общество, 21:51
Силовики проверили персонал Валиевой по запросу РУСАДА Спорт, 21:39