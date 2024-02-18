В клубе Юрана опровергли информацию о переходе Кучаева из ЦСКА

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что в нижегородском клубе интересуются многими игроками, а по поводу скорого перехода полузащитника ЦСКА кто-то выдал желаемое за действительное

Константин Кучаев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Информация о скором переходе полузащитника ЦСКА Константина Кучаева в «Пари Нижний Новгород» не соответствует действительности. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов

«Нет никакой информации от клуба. Мы интересуемся многими игроками. Кто-то выдал желаемое за действительное. Кучаев сейчас не находится в расположении команды», — сказал Мелик-Гусейнов.

Ранее 18 февраля «Матч ТВ» и «Чемпионат» сообщил, что 25-летний Кучаев близок к переходу в «Пари НН» на правах аренды и скоро присоединится к команде на сборах в ОАЭ.

Контракт Кучаева с ЦСКА рассчитан до конца нынешнего сезона, в котором он принял участие в 15 матчах за армейцев во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Кучаев, воспитанник ЦСКА, выступает за основную команду клуба с 2017 года и с тех пор провел за армейцев 153 матча, в которых забил 11 мячей и отдал 15 голевых передач.

В ноябре 2020 года Кучаев провел свой первый и пока единственный матч за сборную России.

ЦСКА перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков в 18 матчах. Подопечные Сергея Юрана расположились на девятой строчке с 24 очками.