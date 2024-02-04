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В ЦСКА опровергли переговоры со «Спартаком» по Илье Помазуну

ЦСКА: переговоров со «Спартаком» по поводу трансфера Помазуна нет
Илья Помазун играет в аренде в «Урале» с 2021 года. В ЦСКА заявили, что не общались по поводу голкипера со «Спартаком»
Илья Помазун
Илья Помазун (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

ЦСКА не ведет переговоров о переходе в «Спартак» голкипера Ильи Помазуна, который выступает на правах аренды в «Урале». Об этом «Матч ТВ» заявил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Ранее в воскресенье, 4 февраля, телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что переговоры между московскими командами о трансфере Помазуна находятся в «довольно продвинутой стадии».

«Илья сейчас в аренде, контракт с нами долгосрочный. Наверняка агент Ильи делает свою работу по будущему своего клиента, о чем и ранее были комментарии в СМИ, это обычные процессы», — сказал Брейдо.

Агент Помазуна Алексей Сафонов назвал информацию о переговорах слухами, а президент «Урала» Григорий Иванов заявил «Спорт-Экспрессу», что впервые слышит об этом.

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Помазуну 27 лет, в этом сезоне он отыграл 22 матча за «Урал», в том числе 12 без пропущенных голов. Впервые он выступал за екатеринбургский клуб в аренде еще в 2020 году, а летом 2021-го вернулся в «Урал».

«Спартак» после 18 туров занимает пятое место в РПЛ, ЦСКА — восьмое, «Урал» — 12-е.

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