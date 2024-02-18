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Лыжница Крупицкая завоевала золото в марафоне на Спартакиаде

Лыжница Крупицкая завоевала золото в марафоне на Спартакиаде
Второй в гонке на 50 км классическим стилем стала олимпийская чемпионка Пекина в эстафете Татьяна Сорина, третьей — Анастасия Кулешова
Евгения Крупицкая и Татьяна Сорина
Евгения Крупицкая и Татьяна Сорина (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Евгения Крупицкая победила в гонке на 50 км классическим стилем на Спартакиаде сильнейших. Соревнования лыжников завершились в Тюмени.

Она показала результат 2 часа 35 минут 49,4 секунды. Второе место заняла Татьяна Сорина с отставанием в 0,4 секунды. Третьей стала Анастасия Кулешова (+4,5).

21-летняя Крупицкая завоевала свою первую награды на Спартакиаде. Ранее она была четвертой в скиатлоне, 11-й в гонке на 10 км свободным стилем, шестой в эстафете и командном спринте, не вышла в финал в личном спринте.

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