Лыжница Крупицкая завоевала золото в марафоне на Спартакиаде
Евгения Крупицкая победила в гонке на 50 км классическим стилем на Спартакиаде сильнейших. Соревнования лыжников завершились в Тюмени.
Она показала результат 2 часа 35 минут 49,4 секунды. Второе место заняла Татьяна Сорина с отставанием в 0,4 секунды. Третьей стала Анастасия Кулешова (+4,5).
21-летняя Крупицкая завоевала свою первую награды на Спартакиаде. Ранее она была четвертой в скиатлоне, 11-й в гонке на 10 км свободным стилем, шестой в эстафете и командном спринте, не вышла в финал в личном спринте.
Накануне лыжный марафон у мужчин выиграл Александр Большунов, завоевав пятую золотую медаль на Спартакиаде.
Российские лыжники сейчас отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).
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