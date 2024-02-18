Лыжница Крупицкая завоевала золото в марафоне на Спартакиаде

Лыжница Крупицкая завоевала золото в марафоне на Спартакиаде

Второй в гонке на 50 км классическим стилем стала олимпийская чемпионка Пекина в эстафете Татьяна Сорина, третьей — Анастасия Кулешова

Евгения Крупицкая и Татьяна Сорина (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Евгения Крупицкая победила в гонке на 50 км классическим стилем на Спартакиаде сильнейших. Соревнования лыжников завершились в Тюмени.

Она показала результат 2 часа 35 минут 49,4 секунды. Второе место заняла Татьяна Сорина с отставанием в 0,4 секунды. Третьей стала Анастасия Кулешова (+4,5).

21-летняя Крупицкая завоевала свою первую награды на Спартакиаде. Ранее она была четвертой в скиатлоне, 11-й в гонке на 10 км свободным стилем, шестой в эстафете и командном спринте, не вышла в финал в личном спринте.

Накануне лыжный марафон у мужчин выиграл Александр Большунов, завоевав пятую золотую медаль на Спартакиаде.

Российские лыжники сейчас отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).