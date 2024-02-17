Биатлонист Халили выиграл масс-старт на Спартакиаде
Российский биатлонист Саид Каримулла Халили стал победителем масс-старте на Спартакиаде сильнейших. Соревнования проходят в Златоусте (Челябинская область).
Дистанцию в 15 км Халили преодолел за 38 минуты 24,8 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.
Второе место занял Алексей Вагин (отставание 10,8 секунды, два промаха), третьим стал Эдуард Латыпов (+14,5; 4).
Ранее на Спартакиаде Халили был вторым в гонке преследования.
25-летний Халили является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине в эстафете, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года также в эстафете.
В эти же дни в чешском Нове-Место проходит чемпионат мира по биатлону. Но российские и белорусские спортсмены сейчас отстранены от выступлений на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
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