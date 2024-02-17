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Биатлонист Халили выиграл масс-старт на Спартакиаде

Биатлонист Карим Халили выиграл масс-старт на Спартакиаде
Второе место занял Алексей Вагин, третьим стал Эдуард Латыпов. Соревнования по биатлону в рамках Спартакиады сильнейших проходят в Златоусте
Саид Каримулла Халили
Саид Каримулла Халили (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Российский биатлонист Саид Каримулла Халили стал победителем масс-старте на Спартакиаде сильнейших. Соревнования проходят в Златоусте (Челябинская область).

Дистанцию в 15 км Халили преодолел за 38 минуты 24,8 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место занял Алексей Вагин (отставание 10,8 секунды, два промаха), третьим стал Эдуард Латыпов (+14,5; 4).

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Ранее на Спартакиаде Халили был вторым в гонке преследования.

25-летний Халили является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине в эстафете, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года также в эстафете.

В эти же дни в чешском Нове-Место проходит чемпионат мира по биатлону. Но российские и белорусские спортсмены сейчас отстранены от выступлений на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

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Иван Витченко Иван Витченко
Биатлон Спартакиада Саид Каримулла Халили
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