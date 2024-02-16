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Овечкин объяснил везением свою шестиматчевую голевую серию в НХЛ

Овечкин объяснил везением свою шестиматчевую голевую серию в НХЛ
Российский форвард «Вашингтона», который во время паузы в чемпионате НХЛ на Матч звезд слетал в ОАЭ, не считает, что его успешная игра связана с отдыхом. «Просто пошла игра и шайба начала залетать в ворота», — заявил Овечкин
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин считает, что его голевая серия связана с везением, а не с отдыхом в ОАЭ. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

Овечкин пропустил Матч звезд, который прошел 3 февраля в Торонто, чтобы лучше подготовиться ко второй части сезона. Во время паузы в чемпионате НХЛ он слетал на отдых в ОАЭ. После Матча звезд Овечкин забросил в пяти играх подряд, всего его серия достигла уже шести матчей.

«Связана ли серия с отдыхом в Дубае? Нет, просто, думаю, пошла игра, шайба начала залетать в ворота. Моменты такие же, какие были и в предыдущих играх, но появилось везение. Конечно же, и отдохнул, перезагрузился», — сказал Овечкин.

Овечкин достиг самой продолжительной голевой серии за пять лет
Спорт
Фото:USA TODAY Sports via Reuters Connect

На вопрос, какой результат по заброшенным шайбам в нынешнем сезоне он сочтет приемлемым, Овечкин ответил: «Загадывать ничего нельзя. Нужно выходить, работать, забивать, использовать свои моменты. Опять же, против нашего звена играют лучшие звенья соперников и делают это очень внимательно, предельно четко. В таких условиях если есть момент — надо его использовать. И жить каждым отдельным шансом и матчем».

В нынешнем сезоне Овечкин провел 49 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 23 голевые передачи.

Всего в карьере россиянина 836 голов и 686 передач в 1396 играх. Он является вторым снайпером в истории НХЛ, уступая лидерство канадцу Уэйну Гретцки (894).

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
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