Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Лидс Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 26 x 1,03 2 23 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Челси 1 13 x 1,05 2 43 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Бетис 1 1,02 x 19 2 100 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Лыжник Коростелев заявил, что у него есть шансы на медаль Олимпиады

Лыжник Коростелев заявил, что у него есть шансы на медаль Олимпиады в марафоне
Сюжет
Олимпиада-2026
Коростелев накануне оказался в шаге от подиума на «Тур де Ски». После гонки россиянин заявил, что точно сможет претендовать на медаль на Играх-2026, вероятно, в марафоне
Савелий Коростелев
Савелий Коростелев (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что сможет побороться за попадание в призеры Олимпиады. Его слова приводит Fondo Italia.

Накануне Коростелев показал четвертое время в масс-старте свободным стилем на «Тур де Ски», уступив в борьбе за бронзу норвежцу Эмилю Иверсену. Россиянин впервые после допуска к соревнованиям под эгидой международной федерации (FIS) показал такой высокий результат.

Когда Коростелева спросили о его шансах взять медаль на Играх-2026, лыжник ответил: «У меня точно есть шанс».

Коростелев предположил, что это может быть гонка на 50 км.

Коростелев показал лучший результат в гонке после допуска под эгидой FIS
Спорт
Савелий Коростелев

«Я прогрессирую, и мне нужно адаптироваться. Думаю, в ближайшем будущем я смогу подняться на подиум», — добавил Коростелев.

Коростелев и Дарья Непряева — пока единственные российские лыжники, получившие допуск от FIS.

Тренер сборной России Юрий Бородавко заявил «Спорт-Экспрессу», что Коростелев и Непряева «однозначно способны на медали», но для этого должны правильно подготовиться к Олимпиаде и справиться с волнением.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев сказал Vseprosport, что поспорить за золото россиянам будет сложно, «потому что там все норвежцы на допинге», а «залезть в призы вполне по силам».

Анна Сатдинова
лыжи Савелий Коростелев
