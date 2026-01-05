Лыжник Коростелев заявил, что у него есть шансы на медаль Олимпиады в марафоне

Коростелев накануне оказался в шаге от подиума на «Тур де Ски». После гонки россиянин заявил, что точно сможет претендовать на медаль на Играх-2026, вероятно, в марафоне

Савелий Коростелев (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что сможет побороться за попадание в призеры Олимпиады. Его слова приводит Fondo Italia.

Накануне Коростелев показал четвертое время в масс-старте свободным стилем на «Тур де Ски», уступив в борьбе за бронзу норвежцу Эмилю Иверсену. Россиянин впервые после допуска к соревнованиям под эгидой международной федерации (FIS) показал такой высокий результат.

Когда Коростелева спросили о его шансах взять медаль на Играх-2026, лыжник ответил: «У меня точно есть шанс».

Коростелев предположил, что это может быть гонка на 50 км.

«Я прогрессирую, и мне нужно адаптироваться. Думаю, в ближайшем будущем я смогу подняться на подиум», — добавил Коростелев.

Коростелев и Дарья Непряева — пока единственные российские лыжники, получившие допуск от FIS.

Тренер сборной России Юрий Бородавко заявил «Спорт-Экспрессу», что Коростелев и Непряева «однозначно способны на медали», но для этого должны правильно подготовиться к Олимпиаде и справиться с волнением.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев сказал Vseprosport, что поспорить за золото россиянам будет сложно, «потому что там все норвежцы на допинге», а «залезть в призы вполне по силам».