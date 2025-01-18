«Ювентус» впервые за пять лет обыграл «Милан» в домашнем матче

Встреча 21-го тура чемпионата Италии завершилась со счетом 2:0

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Футболисты «Ювентуса» обыграли «Милан» со счетом 2:0 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии.

Голы забили Самюэль Мбангула (59-я минута) и Тимоти Веа (64).

«Ювентус» победил «Милан» в домашнем матче впервые с ноября 2019 года (1:0). Также туринский клуб взял реванш за поражение (1:2) в 1/2 финала Суперкубка Италии в начале января.

«Ювентус» набрал 37 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. В чемпионате Италии туринцы в нынешнем сезоне не проиграли пока ни одного матча, правда 13 раз сыграли вничью. «Милан» с 31 очком расположился на восьмой строчке.

В следующем туре «Ювентус» 25 января в гостях сыграет с «Наполи», «Милан» днем позже примет «Парму».