«Ювентус» впервые за пять лет обыграл «Милан» в домашнем матче
Футболисты «Ювентуса» обыграли «Милан» со счетом 2:0 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии.
Голы забили Самюэль Мбангула (59-я минута) и Тимоти Веа (64).
«Ювентус» победил «Милан» в домашнем матче впервые с ноября 2019 года (1:0). Также туринский клуб взял реванш за поражение (1:2) в 1/2 финала Суперкубка Италии в начале января.
«Ювентус» набрал 37 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. В чемпионате Италии туринцы в нынешнем сезоне не проиграли пока ни одного матча, правда 13 раз сыграли вничью. «Милан» с 31 очком расположился на восьмой строчке.
В следующем туре «Ювентус» 25 января в гостях сыграет с «Наполи», «Милан» днем позже примет «Парму».
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