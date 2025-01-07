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«Милан» вырвал победу у «Интера» в финале Суперкубка Италии

«Милан» вырвал победу у «Интера» в финале Суперкубка Италии
Турнир прошел в Эр-Рияде. «Милан» в конце декабря назначил нового главного тренера и взял первый трофей с 2022 года, когда побеждал в Серии А
Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images
Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images

«Милан» победил действующего чемпиона Италии «Интер» в финальном матче Суперкубка страны. В финале, который прошел в Эр-Рияде, «Милан» в дополнительное время одержал победу со счетом 3:2.

Трофей второй раз разыгрывали в Саудовской Аравии с участием четырех команд.

«Милан» сравнялся по числу Суперкубков с «Интером» (по восемь), больше всего побед у «Ювентуса» (девять).

«Интер» и «Милан» всего лишь в третий раз разыграли между собой Суперкубок. «Милан» победил в 2011 году (2:1), а «Интер» — в 2022-м (3:0).

«Милан» 30 декабря возглавил Сержиу Консейсау, выигравший с «Порту» три чемпионских титула.

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Анна Сатдинова
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