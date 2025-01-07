«Милан» вырвал победу у «Интера» в финале Суперкубка Италии
«Милан» победил действующего чемпиона Италии «Интер» в финальном матче Суперкубка страны. В финале, который прошел в Эр-Рияде, «Милан» в дополнительное время одержал победу со счетом 3:2.
Трофей второй раз разыгрывали в Саудовской Аравии с участием четырех команд.
«Милан» сравнялся по числу Суперкубков с «Интером» (по восемь), больше всего побед у «Ювентуса» (девять).
«Интер» и «Милан» всего лишь в третий раз разыграли между собой Суперкубок. «Милан» победил в 2011 году (2:1), а «Интер» — в 2022-м (3:0).
«Милан» 30 декабря возглавил Сержиу Консейсау, выигравший с «Порту» три чемпионских титула.
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