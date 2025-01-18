Теннисист рассказал, как потерял сознание перед матчем на Australian Open
Французский теннисист Корентен Муте рассказал на пресс-конференции, что потерял сознание в душе перед матчем с американцем Лернером Тьеном на Australian Open, первом в сезоне турнире «Большого шлема».
25-летний Муте, 69-я ракетка мира, в третьем круге уступил Тьену со счетом 6:7 (10:12), 3:6, 3:6. 19-летний Тьен, занимающий 121-е место в рейтинге ATP, в 1/8 финала сыграет против итальянца Лоренцо Сонего. Во втором круге американец сенсационно победил россиянина Даниила Медведева.
«Я потерял сознание за 45 минут до матча в душе. Не знаю, что случилось. Я был в душе, а очнулся на полу. Вокруг было темно, и я ничего не видел», — цитирует Муте L'Equipe.
По словам Муте, весь день он чувствовал себя хорошо и был в неплохой форме, восстановившись после предыдущих матчей. «Я не травмировался, но был ошеломлен. Во время разминки я немного паниковал, не понимая, как мне быть. Честно говоря, я горжусь собой. Я сделал все возможное, чтобы доставить сопернику неприятности. Это не сработало, но и проигрывать тоже нужно уметь», — добавил француз.
Муте впервые в карьере дошел до третьего круга на Australian Open.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Суд вынес приговор адвокатам Навального
Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера
Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом
Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Названы регионы с самыми агрессивными водителями
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов