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Теннисист рассказал, как потерял сознание перед матчем на Australian Open

Корентен Муте: я потерял сознание в душе за 45 минут до матча на Australian Open
Корентен Муте сообщил, что за 45 минут до начала встречи третьего круга против американца Лернера Тьена потерял сознание в душе. Тем не менее француз вышел на матч, но в итоге проиграл его в трех сетах
Корентен Муте
Корентен Муте (Фото: Quinn Rooney / Getty Images)

Французский теннисист Корентен Муте рассказал на пресс-конференции, что потерял сознание в душе перед матчем с американцем Лернером Тьеном на Australian Open, первом в сезоне турнире «Большого шлема».

25-летний Муте, 69-я ракетка мира, в третьем круге уступил Тьену со счетом 6:7 (10:12), 3:6, 3:6. 19-летний Тьен, занимающий 121-е место в рейтинге ATP, в 1/8 финала сыграет против итальянца Лоренцо Сонего. Во втором круге американец сенсационно победил россиянина Даниила Медведева.

«Я потерял сознание за 45 минут до матча в душе. Не знаю, что случилось. Я был в душе, а очнулся на полу. Вокруг было темно, и я ничего не видел», — цитирует Муте L'Equipe.

Даниил Медведев сенсационно уступил 121-й ракетке мира на Australian Open
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Даниил Медведев

По словам Муте, весь день он чувствовал себя хорошо и был в неплохой форме, восстановившись после предыдущих матчей. «Я не травмировался, но был ошеломлен. Во время разминки я немного паниковал, не понимая, как мне быть. Честно говоря, я горжусь собой. Я сделал все возможное, чтобы доставить сопернику неприятности. Это не сработало, но и проигрывать тоже нужно уметь», — добавил француз.

Муте впервые в карьере дошел до третьего круга на Australian Open.

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