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Заменивший Царукяна бразилец заявил, что победит чемпиона UFC Махачева

Заменивший Царукяна Мойкано: одержу победу над Махачевым, это будет мой день
Ренато Мойкано выразил уверенность, что станет новым чемпионом UFC в легком весе. «Чувствую, что завтра будет мой день», — отметил 35-летний бразилец
Ренато Мойкано
Ренато Мойкано (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Бразильский боец Ренато Мойкано уверен, что сможет победить чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева в предстоящем поединке. Об этом он заявил ESPN.

Махачев должен был провести бой против Армана Царукяна на турнире UFC 311, который пройдет в ночь на 19 января. Но его соперник в последний момент снялся из-за травмы, Царукяна заменил Мойкано.

«Я смотрел много боев Махачева, но никогда не задумывался о том, что мне нужно будет делать для победы над ним. Я концентрировался в первую очередь на претендентах, ведь Махачев — чемпион. Завтра я одержу победу, это единственное, что могу сейчас сказать. Чувствую, что завтра будет мой день», — заявил Мойкано.

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Всего в активе 33-летнего Махачева 26 побед в ММА при одном поражении, которое было в 2015 году. У 35-летнего Мойкано 20 побед, пять поражений и одна ничья.

Махачев занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р), Мойкано расположился на десятой строчке рейтинга в легком весе.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Ислам Махачев Ренато Мойкано
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