Что говорят о снятии Царукяна с боя против Махачева за титул UFC

Арман Царукян из-за травмы спины снялся с поединка против россиянина Ислама Махачева, который должен был пройти на турнире UFC 311. Что говорят об отказе армяно-российского бойца подраться за титул UFC — в подборке «РБК Спорт»

Ислам Махачев и Арман Царукян (Фото: Getty Images)

Армяно-российский боец Арман Царукян из-за травмы спины снялся с поединка против чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева. Поединок должен был возглавить турнир UFC 311, который пройдет в Лос-Анджелесе в ночь на 19 января.

В пятницу, 17 января, состоялась церемония взвешивания перед турниром, Царукян на нее не пришел. Новым соперником Махачева будет бразилец Ренато Мойкано.

Царукян заявил, что это было самое трудное решение, которое ему приходилось принимать в своей бойцовской карьере.

«Я хотел бы поблагодарить UFC за понимание и с нетерпением жду возможности побороться за свой первый титул UFC в будущем. Спасибо всем за вашу поддержку», — написал Царукян на своей странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Реакция экспертов

Андрей Корешков, боец лиги PFL и экс-чемпион Bellator

«Снятие Царукяна, определенно, стало неожиданным. Бой был долгожданным, многие его ждали. У всех были большие ожидания, но, к сожалению, им не суждено сбыться. Все по-разному относятся к Арману. Наверняка его травма давно протекала и была у него. Просто сейчас, наверное, в этот период она обострилась. Может быть, он до последнего тянул, думал, что станет легче и хотел сохранить бой. Но, наверное, она стала даже хуже, и он решил не рисковать. Отчасти я думаю, что многие из бойцов на его месте сделали бы то же самое», — сказал Корешков «РБК Спорт».

Эдуард Вартанян, секундант и спарринг-партнер Царукяна

«Заявление Армана не передаст то, насколько он расстроен. У него очень жестко прихватило спину во время активных действий. Настолько прихватило, что не разогнуться. Мышцы обезвожены, организм находится в стрессе, это усугубляет травму. Надо проводить обследование, чтобы понимать серьезность. Из-за обезвоженных мышц они становятся как струна — любое движение приводит к неприятным ощущениям и может привести к травме. Учитывая, что я был во всем лагере Армана, у него была просто отличная форма. Он был готов и пять, и шесть раундов без проблем», — заявил Вартанян в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Хабиб Нурмагомедов, бывший чемпион UFC в легком весе

«О травме Армана я узнал в ночь перед взвешиванием, до того, как пошел спать. Это может произойти с каждым. В марте 2017-го подобное произошло и со мной. После этого я попал в больницу. Я сказал UFC, что если это моя вина, то дайте мне сильного парня, я побью его и завоюю титульный шанс снова. Желаю Арману всего наилучшего. Царукян должен пережить эту ситуацию и вернуться. Хочу пожелать ему всего наилучшего. Он молод, силен, он должен пройти эту ситуацию и вернуться», — приводит слова Нурмагомедова UFC на своей странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Иван Штырков, бывший боец UFC

«Странно, конечно. Двоякая ситуация. Травма спины, наверное, давно появилась. Но я нюансов не знаю, поэтому ничего не могу сказать. Травмы бывают у всех. Если брать того же Петю Яна, он с травмами бескомпромиссно выходил и дрался, да, он проигрывал из-за этого иногда, но дрался. И такие поступки вызывают уважение. Если ждать идеальной подготовки, идеальной формы каждый раз… Чемпион есть чемпион. Но мы не знаем, может, у Армана такая травма, что отказали ноги. Бывает и такое. Поэтому все наши рассуждения сейчас — лишь догадки. Я думаю, боец сам все расскажет, когда придет время», — сказал Штырков «Чемпионату».

Григорий Дрозд, бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе (до 90,7 кг)

«Очень грустная новость для болельщиков, кажется, это будет бой в одну калитку, и эта калитка Made in Dagestan. Будем ждать новостей от Царукяна — ситуация кажется странной с учетом того, что на недавних видео он был в отличной форме!» — написал Дрозд в своем телеграм-канале.

Вадим Немков, бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе

«Видимо, с Царукяном произошло что-то очень серьезное, что может повлиять на его форму в бою. Снятие с боя — очень плохо для Армана, потому что такой шанс выпадает только раз в жизни. Неизвестно, что будет дальше. Кроме того, все ждали этого боя и всем хотелось посмотреть на поединок Ислама с Арманом. Уже бой Махачева с Мойкано не будет таким интересным. В этом бою не будет никакой интриги», — сказал Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».