Аутсайдер КХЛ обыграл чемпиона благодаря 48 сейвам голкипера
Магнитогорский «Металлург» проиграл хабаровскому «Амуру» в серии буллитов со счетом 2:3 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе проигравших шайбы забросили Егор Коробкин (17-я минута) и Даниил Вовченко (31). У победителей дубль сделал Артур Гиздатуллин (7, 47). Победный буллит на счету Алекса Гальченюка.
Голкипер «Амура» Мэтт Джурусик отразил 48 бросков.
Ранее в этом сезоне «Амур» дважды проиграл «Металлургу» (1:2 ОТ, 2:3).
«Металлург», действующий чемпион КХЛ, набрал 59 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 27 очками в 47 встречах расположился на 11-й строчке.
В следующем матче «Металлург» 20 января в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», «Амур» 23 января на выезде встретится с нижегородским «Торпедо».
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