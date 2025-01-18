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Аутсайдер КХЛ обыграл чемпиона благодаря 48 сейвам голкипера

Аутсайдер КХЛ «Амур» обыграл «Металлург» благодаря 48 сейвам голкипера Джурусика
«Амур» в серии буллитов обыграл магнитогорский «Металлург», голкипер Мэтт Джурусик отразил 48 бросков
Мэтт Джурусик
Мэтт Джурусик (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Магнитогорский «Металлург» проиграл хабаровскому «Амуру» в серии буллитов со счетом 2:3 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе проигравших шайбы забросили Егор Коробкин (17-я минута) и Даниил Вовченко (31). У победителей дубль сделал Артур Гиздатуллин (7, 47). Победный буллит на счету Алекса Гальченюка.

Голкипер «Амура» Мэтт Джурусик отразил 48 бросков.

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг

Ранее в этом сезоне «Амур» дважды проиграл «Металлургу» (1:2 ОТ, 2:3).

«Металлург», действующий чемпион КХЛ, набрал 59 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 27 очками в 47 встречах расположился на 11-й строчке.

В следующем матче «Металлург» 20 января в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», «Амур» 23 января на выезде встретится с нижегородским «Торпедо».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск ХК Амур
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