Клуб Романа Ротенберга проиграл четвертый матч подряд в КХЛ
Петербургский СКА проиграл на своем льду череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра завершилась со счетом 4:7 (1:3, 1:3, 2:1).
У СКА дубль оформил Валентин Зыков (38-я и 55-я минуты), по шайбе у Ивана Демидова (15) и Сергея Плотникова (47).
У «Северстали» дубли сделали Давид Думбадзе (10, 35) и Кирилл Пилипенко (28, 60), также голы забили Николай Чебыкин (20), Данил Аймурзин (20) и Михаил Ильин (31).
СКА проиграл четвертый матч подряд и занимает седьмое место в Западной конференции, «Северсталь» — четвертая.
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