СКА уступил «Северстали» и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

Клуб Романа Ротенберга проиграл четвертый матч подряд в КХЛ

СКА проиграл дома «Северстали» со счетом 4:7

Главный тренер СКА Роман Ротенберг (Фото: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург))

Петербургский СКА проиграл на своем льду череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра завершилась со счетом 4:7 (1:3, 1:3, 2:1).

У СКА дубль оформил Валентин Зыков (38-я и 55-я минуты), по шайбе у Ивана Демидова (15) и Сергея Плотникова (47).

У «Северстали» дубли сделали Давид Думбадзе (10, 35) и Кирилл Пилипенко (28, 60), также голы забили Николай Чебыкин (20), Данил Аймурзин (20) и Михаил Ильин (31).

СКА проиграл четвертый матч подряд и занимает седьмое место в Западной конференции, «Северсталь» — четвертая.