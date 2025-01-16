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Клуб Романа Ротенберга проиграл четвертый матч подряд в КХЛ

СКА уступил «Северстали» и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ
СКА проиграл дома «Северстали» со счетом 4:7
Главный тренер СКА Роман Ротенберг
Главный тренер СКА Роман Ротенберг (Фото: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург))

Петербургский СКА проиграл на своем льду череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра завершилась со счетом 4:7 (1:3, 1:3, 2:1).

У СКА дубль оформил Валентин Зыков (38-я и 55-я минуты), по шайбе у Ивана Демидова (15) и Сергея Плотникова (47).

У «Северстали» дубли сделали Давид Думбадзе (10, 35) и Кирилл Пилипенко (28, 60), также голы забили Николай Чебыкин (20), Данил Аймурзин (20) и Михаил Ильин (31).

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Роман Ротенберг

СКА проиграл четвертый матч подряд и занимает седьмое место в Западной конференции, «Северсталь» — четвертая.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург ХК Северсталь
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