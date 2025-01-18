«Ак Барс» третий раз в сезоне КХЛ обыграл «Адмирал»

Встреча завершилась со счетом 5:2. Победную шайбу забросил Семен Кошелев

Игроки «Ак Барса» (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Казанский «Ак Барс» обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Александр Барабанов (16-я минута), Дмитрий Яшкин (36), Семен Кошелев (52), Кирилл Семенов (60) и Егор Коршков (60). У проигравших отличились Егор Петухов (29) и Никита Сошников (54).

Ранее в нынешнем сезоне «Адмирал» дважды проигрывал «Ак Барсу» (0:2, 2:4).

«Ак Барс» набрал 60 очков в 45 матчах и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 47 очками в 46 встречах расположился на седьмой строчке.

В следующем матче «Ак Барс» 20 января снова сыграет в гостях с «Адмиралом».