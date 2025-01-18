«Ак Барс» третий раз в сезоне КХЛ обыграл «Адмирал»
Казанский «Ак Барс» обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Александр Барабанов (16-я минута), Дмитрий Яшкин (36), Семен Кошелев (52), Кирилл Семенов (60) и Егор Коршков (60). У проигравших отличились Егор Петухов (29) и Никита Сошников (54).
Ранее в нынешнем сезоне «Адмирал» дважды проигрывал «Ак Барсу» (0:2, 2:4).
«Ак Барс» набрал 60 очков в 45 матчах и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 47 очками в 46 встречах расположился на седьмой строчке.
В следующем матче «Ак Барс» 20 января снова сыграет в гостях с «Адмиралом».
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