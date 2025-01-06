Хоккеист «Ак Барса» назвал позором эпизод с выпавшим на лед телефоном
Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк, уронивший телефон на лед в матче КХЛ с «Авангардом», заявил «Матч ТВ», что не хотел делать из лиги «клоунаду».
У Дыняка по ходу игры на лед упал телефон, который арбитры вскоре ему вернули. Тренер омского клуба Ги Буше заявил после матча, что видел такое впервые в своей почти 30-летней карьере.
«Честно, это очень смешная ситуация, даже позор, новый мемасик. Надеюсь, лига сжалится надо мной, потому что это была чистая случайность, не хотел сделать из КХЛ клоунаду», — сказал Дыняк.
Дыняк допустил, что лежавший рядом с другой экипировкой телефон мог случайно «завалиться» ему в форму. По его словам, он ждет санкций от клуба, тем более что казанцы уступили дома со счетом 1:3.
Бывший хоккейный судья Леонид Вайсфельд сказал «Матч ТВ», что Дыняка вряд ли накажут, поскольку в правилах о выпавших телефонах ничего не сказано, а «под экипировкой хоккеист может спрятать что угодно».
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