Хоккеист «Ак Барса» назвал позором эпизод с выпавшим на лед телефоном

Хоккеист Дыняк — об упавшем на лед телефоне: надеюсь, КХЛ сжалится надо мной

У форварда «Ак Барса» Дыняка во время матча с «Авангардом» на лед из формы выпал мобильный телефон. Хоккеист заявил, что это чистая случайность, но в клубе его, скорее всего, накажут за это

Никита Дыняк (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк, уронивший телефон на лед в матче КХЛ с «Авангардом», заявил «Матч ТВ», что не хотел делать из лиги «клоунаду».

У Дыняка по ходу игры на лед упал телефон, который арбитры вскоре ему вернули. Тренер омского клуба Ги Буше заявил после матча, что видел такое впервые в своей почти 30-летней карьере.

«Честно, это очень смешная ситуация, даже позор, новый мемасик. Надеюсь, лига сжалится надо мной, потому что это была чистая случайность, не хотел сделать из КХЛ клоунаду», — сказал Дыняк.

Дыняк допустил, что лежавший рядом с другой экипировкой телефон мог случайно «завалиться» ему в форму. По его словам, он ждет санкций от клуба, тем более что казанцы уступили дома со счетом 1:3.

Бывший хоккейный судья Леонид Вайсфельд сказал «Матч ТВ», что Дыняка вряд ли накажут, поскольку в правилах о выпавших телефонах ничего не сказано, а «под экипировкой хоккеист может спрятать что угодно».