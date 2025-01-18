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Хабиб Нурмагомедов оценил нового соперника чемпиона UFC Махачева

Хабиб Нурмагомедов — о новом сопернике Махачева: не будем недооценивать Мойкано
Бывший чемпион UFC в легком весе считает, что бразилец Ренато Мойкано, заменивший травмированного Армана Царукяна, будет серьезным соперником для Ислама Махачева и его нельзя недооценивать
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев не будет недооценивать соперника по предстоящему поединку бразильца Ренато Мойкано. Об этом в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) заявил экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Махачев должен был провести бой против Армана Царукяна на турнире UFC 311, который пройдет в ночь на 19 января. Но его соперник в последний момент снялся из-за травмы, Царукяна заменил Мойкано.

«У Мойкано большой опыт, 10 или 11 лет в UFC. У него сейчас победная серия, он на пике. Это будет хороший бой. Конечно, это не Ислам против Армана, но поединок будет нелегким. Мы не будем недооценивать этого парня», — сказал Нурмагомедов.

Царукян из-за травмы снялся с боя против чемпиона UFC Махачева
Спорт
Арман Царукян

Также Нурмагомедов пожелал Царукяну успешно вернуться после травмы. «Он молод, силен, он должен пройти эту ситуацию и вернуться», — добавил экс-чемпион UFC.

Всего в активе 33-летнего Махачева 26 побед в ММА при одном поражении, которое было в 2015 году. У 35-летнего Мойкано 20 побед, пять поражений и одна ничья.

На турнире в Лос-Анджелесе также пройдет поединок между россиянином Умаром Нурмагомедовым и чемпионом UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Ислам Махачев Арман Царукян Ренато Мойкано
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