Касаткина и Кудерметова впервые вышли в четвертый круг Australian Open
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
В третьем круге 27-летняя россиянка, посеянная на турнире под девятым номером, победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву, 23-ю ракетку мира, со счетом 7:5, 6:1.
Следующей соперницей Касаткиной станет американка Эмма Наварро (восьмой номер рейтинга WTA).
Касаткина занимает десятое место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету восемь титулов WTA. Она впервые в карьере дошла до четвертого круга Australian Open.
Также в четвертый круг вышла россиянка Вероника Кудерметова, 75-я ракетка мира. Она победила бразильянку Беатрис Хаддад-Майю (17) со счетом 6:4, 6:2. Дальше она сыграет против Джасмин Паолини (Италия) или Элины Свитолиной (Украина). Кудерметова также впервые в карьере дошла до четвертого круга в Австралии.
Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.
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