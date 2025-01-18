Касаткина и Кудерметова впервые в карьере вышли в четвертый круг Australian Open

Касаткина и Кудерметова впервые вышли в четвертый круг Australian Open

Первая ракетка России победила в третьем круге представительницу Казахстана Юлию Путинцеву, Вероника Кудерметова была сильнее бразильянки Беатрис Хаддад-Майи

Дарья Касаткина (Фото: Quinn Rooney / Getty Images)

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 27-летняя россиянка, посеянная на турнире под девятым номером, победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву, 23-ю ракетку мира, со счетом 7:5, 6:1.

Следующей соперницей Касаткиной станет американка Эмма Наварро (восьмой номер рейтинга WTA).

Касаткина занимает десятое место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету восемь титулов WTA. Она впервые в карьере дошла до четвертого круга Australian Open.

Также в четвертый круг вышла россиянка Вероника Кудерметова, 75-я ракетка мира. Она победила бразильянку Беатрис Хаддад-Майю (17) со счетом 6:4, 6:2. Дальше она сыграет против Джасмин Паолини (Италия) или Элины Свитолиной (Украина). Кудерметова также впервые в карьере дошла до четвертого круга в Австралии.

Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.