«Нефтехимик» прервал пятиматчевую победную серию московского «Динамо»
Московское «Динамо» уступило нижнекамскому «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата КХЛ, потерпев первое поражение в последних шести играх.
Игра в Москве завершилась со счетом 1:2 (1:0, 0:2, 0:0). У «бело-голубых» отличился Джордан Уил (на 19-й минуте). У гостей забили Никита Сетдиков (24) и Дмитрий Соколов (39).
«Динамо» занимает второе место в Западной конференции, уступая ярославскому «Локомотиву» по дополнительным показателям, «Нефтехимик» — восьмой на Востоке.
Результаты других матчей дня:
«Сибирь» — «Салават Юлаев» — 2:4;
«Ак Барс» — «Лада» — 5:1;
«Торпедо» — «Витязь» — 1:2.
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