«Нефтехимик» прервал пятиматчевую победную серию московского «Динамо»

Матч в Москве завершился со счетом 1:2. «Динамо» проиграло впервые с 30 декабря

Фото: Официальный сайт ХК «‎Динамо» (Москва)

Московское «Динамо» уступило нижнекамскому «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата КХЛ, потерпев первое поражение в последних шести играх.

Игра в Москве завершилась со счетом 1:2 (1:0, 0:2, 0:0). У «бело-голубых» отличился Джордан Уил (на 19-й минуте). У гостей забили Никита Сетдиков (24) и Дмитрий Соколов (39).

«Динамо» занимает второе место в Западной конференции, уступая ярославскому «Локомотиву» по дополнительным показателям, «Нефтехимик» — восьмой на Востоке.

Результаты других матчей дня:

«Сибирь» — «Салават Юлаев» — 2:4;

«Ак Барс» — «Лада» — 5:1;

«Торпедо» — «Витязь» — 1:2.