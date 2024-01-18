Хоккеист «Ак Барса» разбил стекло во время празднования гола: видео
Центрфорвард казанского «Ак Барса» Никита Дыняк разбил заградительное стекло на площадке во время празднования гола в матче регулярного чемпионата КХЛ с тольяттинской «Ладой».
«Ак Барс» после двух периодов ведет в Казани со счетом 3:1.
Дыняк забил на 31-й минуте матча, после чего прыгнул на борт и разбил стекло. Встречу приостановили для замены стекла.
Дыняку 26 лет, в этом сезоне он забросил четыре шайбы и сделал семь передач в 42 играх.
«Ак Барс» занимает седьмое место в Восточной конференции.
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