 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Хоккеист «Ак Барса» разбил стекло во время празднования гола: видео

Хоккеист «Ак Барса» Дыняк разбил стекло во время празднования гола
Никита Дыняк в двух периодах матча с «Ладой» записал на свой счет гол и передачу. В середине второго периода он прыгнул на борт после заброшенной шайбы, разбив стекло
Никита Дыняк
Никита Дыняк (Фото: Aleksandr Kulebyakin / Global Look Press)

Центрфорвард казанского «Ак Барса» Никита Дыняк разбил заградительное стекло на площадке во время празднования гола в матче регулярного чемпионата КХЛ с тольяттинской «Ладой».

«Ак Барс» после двух периодов ведет в Казани со счетом 3:1.

Дыняк забил на 31-й минуте матча, после чего прыгнул на борт и разбил стекло. Встречу приостановили для замены стекла.

В КХЛ определился первый участник плей-офф
Спорт
Игроки &laquo;Локомотива&raquo;

Дыняку 26 лет, в этом сезоне он забросил четыре шайбы и сделал семь передач в 42 играх.

«Ак Барс» занимает седьмое место в Восточной конференции.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

«Они смогут забрать ваши деньги». Трамп резко высказался о цифровом долларе

Москву и Подмосковье накрыла метель. Видео

Кто такие сармачары, из-за которых Пакистан нанес удар по Ирану

Почему для ChatGPT и других нейросетей понадобится термоядерный реактор

«Своим все, а чужих не пускают». Декан экономфака МГУ объяснил феномен «Слова пацана»

Шварценеггера задержала полиция за нелегальный ввоз часов. Подробности

«Мы же бульбаши». Лукашенко — о замене картошки в «Макдональдсе»

Как выросли цены на полеты в России. Инфографика
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей ХК Ак Барс КХЛ
Материалы по теме
СКА победил «Амур» и поднялся на третье место в Западной конференции КХЛ
Спорт
Клуб КХЛ получил четыре «технаря» за нарушение лимита на легионеров
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 января
EUR ЦБ: 96,59 (+0,54) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 19 января
USD ЦБ: 88,66 (+0,31) Инвестиции, 16:37
«Нефтехимик» прервал пятиматчевую победную серию московского «Динамо» Спорт, 21:54
Баскетболист ЦСКА принес извинения за употребление кокаина Спорт, 21:50
Арабские страны разработали план по прекращению огня в секторе Газа Политика, 21:37
Винер отреагировала на слова олимпийской чемпионки о приставаниях тренера Спорт, 21:27
Больше не мечта: квартиры, которые сдают раньше срока РБК и ПИК, 21:26
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:17
В бундестаге обсудили меры по запрету «Альтернативы для Германии» Политика, 21:17
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В «Ренессанс Капитале» описали ситуацию с рублем словами «хрупкий баланс» Инвестиции, 21:15
Wildberries сообщила об окончании проверки офиса в Москве Бизнес, 21:07
МЖД сообщила о задержке поездов МЦД-4 и Горьковского направления Общество, 21:00
Даниил Медведев объяснил отыгрыш с 0:2 на Australian Open сменой ракетки Спорт, 20:57
Путин поручил увеличить мощности российских суперкомпьютеров Технологии и медиа, 20:47
Москвичам посоветовали пересесть на городской транспорт из-за снегопада Общество, 20:45
Хоккеист «Ак Барса» разбил стекло во время празднования гола: видео Спорт, 20:41