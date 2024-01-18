Хоккеист «Ак Барса» разбил стекло во время празднования гола: видео

Никита Дыняк в двух периодах матча с «Ладой» записал на свой счет гол и передачу. В середине второго периода он прыгнул на борт после заброшенной шайбы, разбив стекло

Никита Дыняк (Фото: Aleksandr Kulebyakin / Global Look Press)

Центрфорвард казанского «Ак Барса» Никита Дыняк разбил заградительное стекло на площадке во время празднования гола в матче регулярного чемпионата КХЛ с тольяттинской «Ладой».

«Ак Барс» после двух периодов ведет в Казани со счетом 3:1.

Дыняк забил на 31-й минуте матча, после чего прыгнул на борт и разбил стекло. Встречу приостановили для замены стекла.

Дыняку 26 лет, в этом сезоне он забросил четыре шайбы и сделал семь передач в 42 играх.

«Ак Барс» занимает седьмое место в Восточной конференции.