Даниил Медведев c трудом вышел в третий круг Australian Open
Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open, который проходит в Мельбурне.
Во втором круге Медведев победил финна Эмиля Руусувуори (53-й в рейтинге) со счетом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0.
Матч продолжался 4 часа 20 минут.
Медведев выиграл у финна три встречи из трех.
В следующем матче россиянин сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
В прошлом году Медведев проиграл в третьем круге американцу Себастьяну Корде, а в 2021 и 2022 годах доходил до финала турнира.
Из россиян в мужском одиночном разряде турнира также продолжают борьбу Карен Хачанов и Андрей Рублев.
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