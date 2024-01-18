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Даниил Медведев c трудом вышел в третий круг Australian Open

Даниил Медведев c трудом победил финна Руусувуори на Australian Open
Даниил Медведев довел два сета в матче с Эмилем Руусувуори до тай-брейка, а в пятой партии не отдал сопернику ни одного гейма
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Kelly Defina / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open, который проходит в Мельбурне.

Во втором круге Медведев победил финна Эмиля Руусувуори (53-й в рейтинге) со счетом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0.

Матч продолжался 4 часа 20 минут.

Медведев выиграл у финна три встречи из трех.

В следующем матче россиянин сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

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В прошлом году Медведев проиграл в третьем круге американцу Себастьяну Корде, а в 2021 и 2022 годах доходил до финала турнира.

Из россиян в мужском одиночном разряде турнира также продолжают борьбу Карен Хачанов и Андрей Рублев.

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теннис Australian Open Даниил Медведев
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