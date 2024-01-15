В Турции решили наказать еще одного футболиста за поддержку Израиля
Футбольный клуб «Истанбул Башакшехир» объявил в соцсети X, что начал дисциплинарное расследование в отношении игрока сборной Израиля Эдена Карцева за публикацию, посвященную ста дням с начала конфликта с ХАМАС.
Как сообщает турецкий телеканал NTV, 23-летний Карцев поделился в сторис Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) постом Сионисткой федерации Австралии с изображением желтых лент (символ освобождения заложников) и хештегом «Верните их домой сейчас».
По последним данным израильской стороны, ХАМАС удерживает еще 136 израильских заложников.
В футбольном клубе заявили, что Карцев нарушил «дисциплинарные инструкции клуба, разместив в своем личном аккаунте публикацию, противоречащую чувствам нашей страны». У игрока потребовали письменные объяснения.
Карцев перешел в стамбульский клуб в январе прошлого года из «Маккаби» (Нетания). В августе 2022 года игрок должен был перейти в московское «Динамо» на правах аренды с последующим выкупом, но сделка сорвалась.
На счету футболиста пять матчей за сборную Израиля.
Ранее в Турции задержали израильского игрока "Антальяспора" Сагива Йехезкеля, который в матче с "Трабзонспором" показал повязку с числом 100, звездой Давида и датой начала конфликта с ХАМАС (7 октября). Суд отпустил футболиста, он вернется в Израиль.