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В Турции решили наказать еще одного футболиста за поддержку Израиля

Турецкий клуб открыл дело против израильского игрока Карцева за пост про ХАМАС
Эден Карцев поделился публикацией сионистской организации с призывом вернуть заложников из плена ХАМАС. В клубе это сочли «противоречащим чувствам» Турции и потребовали письменных объяснений
Эден Карцев (слева)
Эден Карцев (слева) (Фото: Imago / Beautiful Sports / Meusel / Global Look Press)

Футбольный клуб «Истанбул Башакшехир» объявил в соцсети X, что начал дисциплинарное расследование в отношении игрока сборной Израиля Эдена Карцева за публикацию, посвященную ста дням с начала конфликта с ХАМАС.

Как сообщает турецкий телеканал NTV, 23-летний Карцев поделился в сторис Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) постом Сионисткой федерации Австралии с изображением желтых лент (символ освобождения заложников) и хештегом «Верните их домой сейчас».

По последним данным израильской стороны, ХАМАС удерживает еще 136 израильских заложников.

В футбольном клубе заявили, что Карцев нарушил «дисциплинарные инструкции клуба, разместив в своем личном аккаунте публикацию, противоречащую чувствам нашей страны». У игрока потребовали письменные объяснения.

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Карцев перешел в стамбульский клуб в январе прошлого года из «Маккаби» (Нетания). В августе 2022 года игрок должен был перейти в московское «Динамо» на правах аренды с последующим выкупом, но сделка сорвалась.

На счету футболиста пять матчей за сборную Израиля. 

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Ранее в Турции задержали израильского игрока "Антальяспора" Сагива Йехезкеля, который в матче с "Трабзонспором" показал повязку с числом 100, звездой Давида и датой начала конфликта с ХАМАС (7 октября). Суд отпустил футболиста, он вернется в Израиль. 

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Турция Израиль
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