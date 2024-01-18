Касаткина уступила американке Стивенс и вылетела с Australian Open

Касаткина уступила американке и вылетела с Australian Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила американке Слоан Стивенс, которая в следующем круге встретится с россиянкой Анной Калинской

Дарья Касаткина (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

Во втором круге 26-летняя россиянка уступила американке Слоан Стивенс (44-е место в рейтинге) со счетом 6:4, 3:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 7 минут.

В следующем круге представительница США встретится с россиянкой Анной Калинской, которая впервые в карьере пробилась в третий круг турнира «Большого шлема».

26-летняя Касаткина занимает 13-е место в мировом рейтинге (вторая из россиянок). Она выиграла шесть турниров WTA в карьере. Лучший результат россиянки на турнирах «Большого шлема» — выход в полуфинал «Ролан Гаррос» (2022).

30-летняя Стивенс располагается на 44-м месте в мировом рейтинге. На ее счету семь побед на турнирах WTA, также в 2017 году она выиграла на турнире US Open.

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн. В прошлом году турнир выиграла белоруска Арина Соболенко.