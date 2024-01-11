ФФККР: Валиева и Туктамышева — в предварительном списке на чемпионат по прыжкам

Туктамышева и Валиева вошли в число участниц чемпионата России по прыжкам

Соревнования пройдут в Москве 20 и 21 января в личном и командном зачете

Камила Валиева (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала предварительный список участников чемпионата по прыжкам, который пройдет 20-21 января в Москве.

В список участниц вошла чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, которая в октябре объявила о приостановке карьеры, но заявляла, что выступит на турнире.

В соревнованиях должны принять участие Камила Валиева и победители декабрьского чемпионата России — Аделия Петросян, Евгений Семененко и пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов.

Всего в предварительный список вошли 30 одиночников, 26 одиночниц и восемь спортивных пар.

За победу в личном турнире в каждой дисциплине предусмотрено по 1 млн руб., в командном турнире — 5 млн. руб.

В каждую команду войдут по две спортивные пары, по три одиночника и одиночницы и один приглашенный спортсмен.

В прошлом году турнир выиграли Валиева и Григорий Федоров, а также команда Евгения Плющенко.