Туктамышева и Валиева вошли в число участниц чемпионата России по прыжкам
Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала предварительный список участников чемпионата по прыжкам, который пройдет 20-21 января в Москве.
В список участниц вошла чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, которая в октябре объявила о приостановке карьеры, но заявляла, что выступит на турнире.
В соревнованиях должны принять участие Камила Валиева и победители декабрьского чемпионата России — Аделия Петросян, Евгений Семененко и пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов.
Всего в предварительный список вошли 30 одиночников, 26 одиночниц и восемь спортивных пар.
За победу в личном турнире в каждой дисциплине предусмотрено по 1 млн руб., в командном турнире — 5 млн. руб.
В каждую команду войдут по две спортивные пары, по три одиночника и одиночницы и один приглашенный спортсмен.
В прошлом году турнир выиграли Валиева и Григорий Федоров, а также команда Евгения Плющенко.