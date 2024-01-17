Глава «Зенита» о переводе Кругового в дубль: на двух стульях за нас не играют

В «Зените» объяснили перевод в дубль уходящего в ЦСКА Кругового

Председатель правления петербургского клуба Александр Медведев заявил, что «на двух стульях в футбол за «Зенит» не играют». Защитник Данил Круговой ранее подписал контракт с ЦСКА, он начнет действовать с лета

Данил Круговой (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Защитник «Зенита» Данил Круговой, который подписал контракт с ЦСКА, переведен во вторую команду для получения игровой практики. Об этом «РИА Новости» рассказал председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

«На двух стульях в футбол за «Зенит» не играют. Круговой переведен во вторую [команду] для получения игровой практики и желаемого футболистом игрового времени», — сказал Медведев.

Ранее 17 января ЦСКА объявил о подписании контракт с 25-летним Круговым до конца сезона 2027/28 с возможностью продления еще на год. Соглашение начнет действовать с 4 июня. В петербургском клубе сообщили, что защитник будет поддерживать форму в «Зените-2».

Круговой в нынешнем сезоне провел за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах и сделал две голевые передачи.

В составе «Зенита» Круговой стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Суперкубка страны.

«Зенит» перед зимней паузой занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков в 18 турах.