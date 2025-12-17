 Перейти к основному контенту
Футбол Клубы. Межконтинентальный кубок. Финал ПСЖ Фламенго РЖ 1 1,67 x 3,9 2 5,7 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Брентфорд 1 1,47 x 4,7 2 6,3 Футбол Англия. Кубок Лиги Ньюкасл Фулхэм 1 1,65 x 4,1 2 5 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Наполи Милан 1 2,8 x 3 2 2,75 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Болонья Интер Милан 1 5,4 x 3,9 2 1,65 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах 1 1,5 x 4,7 2 5,9 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,62 x 53 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,44 x 58 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66

Спорт⁠,
0

Роналду не принял участие в голосовании за лучших игроков сезона ФИФА

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не участвовал в голосовании за лучших игроков сезона 2024/25. За него это сделал Бернарду Силва
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Rafal Oleksiewicz / Getty Images)

Капитан сборной Португалии и форвард саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду не участвовал в голосовании за лучших игроков сезона 2024/25 по версии Международной федерации футбола (ФИФА). За него это сделал Бернарду Силва. Об этом стало известно после публикации голосов на официальном сайте организации.

В рамках премии The Best FIFA Football Awards в голосовании среди футболистов обычно участвуют капитаны национальных сборных. В этом году вместо капитана Португалии Криштиану Роналду в голосовании принял участие полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва. Причину смены в ФИФА не уточнили.

Силва отдал голоса игрокам ПСЖ. На первое место он поставил полузащитника Витинью, на второе — защитника Нуну Мендеша, а на третье — нападающего Усману Дембеле.

Церемония вручения наград премии The Best FIFA Football Awards прошла 16 декабря в Дохе. Голоса за лучших футболистов года традиционно отдают три представителя от каждой страны — члена ФИФА: главный тренер, капитан национальной сборной и журналист.

По результатам премии лучшим игроком года ФИФА признан Дембеле.

Авторы
Теги
Персоны
Рената Утяева
Криштиану Роналду ФИФА сборная Португалии по футболу
Криштиану Роналду фото
Криштиану Роналду
спортсмен, футболист
5 февраля 1985 года

