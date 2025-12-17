Роналду не принял участие в голосовании за лучших игроков сезона ФИФА

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не участвовал в голосовании за лучших игроков сезона 2024/25. За него это сделал Бернарду Силва

Криштиану Роналду (Фото: Rafal Oleksiewicz / Getty Images)

Капитан сборной Португалии и форвард саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду не участвовал в голосовании за лучших игроков сезона 2024/25 по версии Международной федерации футбола (ФИФА). За него это сделал Бернарду Силва. Об этом стало известно после публикации голосов на официальном сайте организации.

В рамках премии The Best FIFA Football Awards в голосовании среди футболистов обычно участвуют капитаны национальных сборных. В этом году вместо капитана Португалии Криштиану Роналду в голосовании принял участие полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва. Причину смены в ФИФА не уточнили.

Силва отдал голоса игрокам ПСЖ. На первое место он поставил полузащитника Витинью, на второе — защитника Нуну Мендеша, а на третье — нападающего Усману Дембеле.

Церемония вручения наград премии The Best FIFA Football Awards прошла 16 декабря в Дохе. Голоса за лучших футболистов года традиционно отдают три представителя от каждой страны — члена ФИФА: главный тренер, капитан национальной сборной и журналист.

По результатам премии лучшим игроком года ФИФА признан Дембеле.