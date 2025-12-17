Тарасова отреагировала на слова Ягудина о деградации женского катания

Тарасова выступила против заявления о деградации в российском женском катании

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил о стагнации и возможной деградации в российском женском фигурном катании из-за отсутствия международных соревнований

Татьяна Тарасова (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

В российском женском катании спортсменки не стали хуже из-за отсутствия международных стартов, заявила «РБК Спорт» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин заявил, что в российском женском одиночном катании произошла стагнация и, «может быть, даже деградация» без участия в международных соревнованиях.

«Это Лешино мнение. Я его уважаю, но имею свое мнение. Считаю, что у нас сильные девочки, которые могут претендовать на призовые места. Их никогда не было много. Их немного, но ни в одной стране нет столько девочек (которые претендуют на призовые места). Мне кажется, что они совершенно не стали хуже», — сказала Тарасова.

Тарасова подчеркнула, что фигуристки выкладываются на льду, исполняя все заявленные прыжки, в том числе тройные аксели, а некоторые демонстрируют и четверные элементы.

С марта 2022 года российские и белорусские фигуристы не принимают участия в международных стартах из-за отстранения Международным союзом конькобежцев (ISU).

В декабре 2024 года ISU разрешил российским фигуристам принять участие в отборочном турнире к Олимпиаде-2026, на котором Аделия Петросян и Петр Гуменник смогли завоевать путевки. В парном катании и танцах на льду россияне не были допущены.