Спорт⁠,
0
Эксклюзив

Кириленко рассказал о сокращении отчислений РФБ от букмекеров в 40 раз

Глава Российской федерации баскетбола отметил, что заменить финансовые потери из-за изменения системы отчисления букмекеров в нынешних реалиях будет проблематично
Андрей Кириленко
Андрей Кириленко (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Целевые отчисления Российской федерации баскетбола (РФБ) от букмекеров из-за изменения системы распределения сократились в 40 раз. Об этом «РБК Спорт» рассказал президент РФБ Андрей Кириленко.

«Целевые отчисления от букмекеров из-за изменения системы распределения сократились существенно, и не только у нас, это коснулось всех федераций. Это давно свершившийся факт. Если говорить о РФБ, то это суммы в разы меньше. Ну, для примера, за третий квартал мы получили в 40 раз меньше, чем до введения новых критериев распределения средств. Сумма существенная. Заменить ее в нынешних реалиях будет проблематично», — сказал Кириленко.

В Союзе конькобежцев назвали букмекеров главным источником финансирования
Спорт
Николай Гуляев

В середине 2025 года изменилась система распределения целевых отчислений от букмекеров между федерациями. Ранее те напрямую получали отчисления через Единый регулятор азартных игр. Сумма зависела от объема ставок на конкретный вид спорта — федерации получали долю с разницы ставки/выигрыши и проценты с выручки.

Однако сейчас ситуация изменилась. Теперь федерации напрямую получают только долю со ставок, что составляет всего 15% от общей суммы отчислений. Остальные же на конкурсной основе будет перераспределять созданный для этого Российский спортивный фонд. В результате, по данным «РБК Спорт», в ряде федераций финансирование со стороны целевых отчислений сократилось в третьем квартале на 50–70%.

Авторы
Теги
Руслан Алиев, Альвина Цаканян
Баскетбол букмекеры Андрей Кириленко Российская федерация баскетбола (РФБ)

