Умер призер Олимпиады и чемпион мира по хоккею чех Горешовский

Йозеф Горешовский скончался на 80-м году жизни

Йозеф Горешовский (Фото: iihf.com)

Призер Олимпийских игр и чемпион мира по хоккею в составе сборной Чехословакии Йозеф Горешовский скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Горешовский был ключевым защитником национальной сборной на двух Олимпийских играх и в общей сложности на пяти чемпионатах мира.

Горешовский завоевал серебряную медаль на Играх 1968 года в Гренобле, где был признан лучшим защитником по версии IIHF, и бронзовую медаль четыре года спустя в Саппоро.

На пяти чемпионатах мира он неизменно завоевывал медали — золото в 1972 году, серебро в 1971-м и бронзу 1969-м, 1970-м и 1973-м.

Также Горешовский был включен в Зал славы чешского хоккея.