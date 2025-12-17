Ягудин заявил о деградации российского женского фигурного катания

Олимпийский чемпион считает, что без участия в международных турнирах российские фигуристки останавливались в развитии

Алексей Ягудин (Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press)

Без участия в международных турнирах в российском женском фигурном катании произошла стагнация, а может быть, даже деградация, заявил на шоу «Каток» на YouTube-канале «ДоброFON» олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин.

«На мой взгляд, произошла стагнация и, может быть, даже и деградация в нашем женском одиночном фигурном катании. Если бы не закрывалось это окно возможностей [международные соревнования], то и наши бы не останавливались в развитии», — сказал Ягудин.

По словам Ягудина, внутренняя конкуренция была не настолько мощна, чтобы продолжать подпитывать этот прогресс.

Российские фигуристы с 1 марта 2022 года не могут принимать участие в международных соревнованиях из-за отстранения со стороны Международного союза конькобежцев (ISU). В качестве альтернативы была создана российская серия Гран-при.

ISU только разрешил российским фигуристам участвовать в отборе на Олимпиаду-2026. Одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник смогли завоевать путевки на Игры в Италии.