На Украине не будут бойкотировать турниры из-за допуска юниоров из России

В НОК Украины не будут бойкотировать турниры из-за допуска юниоров из России

При этом была создана специальная комиссия, которая будет рассматривать возможность выступления украинцев и правила их поведения на соревнованиях со спортсменами из России

Фото: Maja Hitij / Getty Images

Украинские спортсмены не будут бойкотировать международные турниры после допуска туда россиян и белорусов под национальной символикой. Об этом порталу Tribuna заявил глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал больше не ограничивать возможность российских и белорусских спортсменов участвовать в юношеских соревнованиях в индивидуальных и командных видах под флагами своих стран.

«Наши спортсмены страдают при подготовке к международным соревнованиям. Мы видим, сколько мы уже потеряли детей, ДЮСШ. Мы видим, сколько детей уехали с родителями за границу. Нам все равно нужно участвовать в этих соревнованиях», — сказал Гутцайт.

Глава НОК Украины отметил, что спортсмены продолжат соблюдать ряд ограничений на турнирах с участием россиян. «Чтобы мы не пожимали руки, чтобы мы не стояли где-то рядом на пьедестале. О совместном фото мы вообще темы не поднимаем — это запрещено, это все спортсмены понимают», — заявил Гутцайт.

По словам Гутцайта, создана специальная комиссия, которая будет рассматривать, куда будут ездить украинские спортсмены и как они будут себя вести.