Спорт
0

Выиграет ли Сафонов шестой трофей в составе ПСЖ

Сафонов может выиграть шестой трофей в составе ПСЖ
Матвей Сафонов вошел в заявку на финальный матч Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго». В случае победы россиянин выиграет свой шестой трофей в составе ПСЖ. Об этом — в материале «РБК Спорт»
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Global Look Press)

Вратарь сборной России Матвей Сафонов вошел в число игроков ПСЖ, которые отправятся на финал Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго». Матч пройдет 17 декабря в Эр-Райяне (Катар).

Главное о финале

Межконтинентальный кубок разыгрывают шесть команд, победивших в предыдущем розыгрыше континентальных чемпионатов. В прошлом году его выиграл мадридский «Реал».

«Фламенго» принял участие в турнире в качестве победителя Кубка Либертадорес 2025 года. В четвертьфинале бразильцы обыграли мексиканский «Круз Азул» (2:1), а в полуфинале — египетский «Пирамидс» (2:0). Бразильская команда может выиграть трофей во второй раз. Впервые они выиграли кубок 44 года назад, в 1981 году в финале «Фламенго» разгромил «Ливерпуль» (3:0). Также для бразильского клуба этот трофей может стать четвертым в сезоне.

ПСЖ отобрался на турнир после победы в Лиге чемпионов 2024/25. По регламенту, европейская команда автоматически квалифицируется в финал. ПСЖ впервые примет участие в турнире.

Французский клуб является очевидным фаворитом на победу в турнире. Букмекеры дают коэффициент 1,59–1,66 на выигрыш ПСЖ в основное время матча, а на победу «Фламенго» — 4,6–5,35.

Сыграет ли Сафонов в финале

Сафонов отыграл в трех последних матчах парижан — дважды на ноль (5:0 с «Ренном» и 0:0 с «Атлетиком»), а еще в одной игре пропустил два гола (3:2 с «Мецем»). До этого россиянин не играл с мая.

Главный тренер команды Луис Энрике взял в Катар 22 игрока, среди них вратари Люка Шевалье, Ренато Марин и Сафонов. Основной голкипер Шевалье последние матчи не проводил из-за травмы.

Однако Paris No Limit, официальный аккаунт болельщиков ПСЖ, на своей странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) сообщил, что Шевалье появится в стартовом составе клуба в матче с «Фламенго». По данным источника, главный тренер Луис Энрике изначально решил не форсировать возвращение игрока, предоставив ему время для полноценного восстановления после повреждения правого голеностопа.

В 2024 году вратарь сборной России Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара». Он отыграл 20 матчей, в девяти из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. С ПСЖ голкипер стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА, выиграл Лигу чемпионов. Даже если Сафонов будет в запасе, он выиграет свой шестой трофей в составе французского клуба.

Что говорят об игре Сафонова

Матвей Сафонов
Матвей Сафонов
(Фото: Claudio Villa / Getty Images)

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике после двух матчей Сафонова в составе французского клуба заявил, что россиянин продемонстрировал свой уровень игры во время отсутствия травмированного основного вратаря.

«Мы увидели в деле Сафонова, который показал свой уровень. Мы очень довольны. Он продемонстрировал свой профессионализм и характер. В команде у нас три топ-вратаря», — цитирует Луиса Энрике Le Parisien.

На вопрос, сможет ли Сафонов побороться за место основного вратаря, тренер ответил: «Зависит от обстоятельств. Я уверен во всех трех вратарях. Важно знать, что они готовы. Сафонов это показал!»

По мнению автора L'Equipe Жозе Баррозу, выступления Сафонова в последних матчах за парижскую команду еще больше укрепили его позиции в клубе. Журналист отметил, несмотря на то что Энрике по-прежнему считает Лукаса Шевалье основным вратарем, «русский имеет полное право быть уверенным».

По данным L'Equipe, «некоторые влиятельные лица в клубе» предложили Энрике использовать Сафонова в качестве основного вратаря из-за неоднозначного начала сезона новичка Люка Шевалье. Отмечается, что главный тренер ПСЖ отверг эту идею.

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол ПСЖ Матвей Сафонов

