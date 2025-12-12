 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Эвертон 1 1,65 x 3,9 2 5,1 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Вулверхэмптон 1 1,13 x 7,9 2 23 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Брайтон 1 1,7 x 4,15 2 4,5 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Осасуна 1 1,22 x 6,8 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1 4 x 3,9 2 1,83 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Алавес Реал 1 5,8 x 3,9 2 1,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Борнмут 1 1,8 x 4,15 2 3,9 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Комо 1 2,15 x 3,15 2 3,65 Футбол Англия. Кубок Лиги Кардифф Сити Челси 1 14 x 6,4 2 1,2 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Брентфорд 1 1,4 x 5 2 7,6 Футбол Англия. Кубок Лиги Ньюкасл Фулхэм 1 1,7 x 3,95 2 4,8 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Наполи Милан 1 2,75 x 3,1 2 2,75 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Болонья Интер Милан 1 4,7 x 3,7 2 1,75 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах 1 1,5 x 4,7 2 6
Спорт⁠,
0

Главный тренер ПСЖ похвалил Сафонова после двух сухих матчей

Луис Энрике заявил, что российский голкипер показал свой уровень, заменив травмированного Люку Шевалье
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Ricardo Larreina / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский голкипер Матвей Сафонов продемонстрировал свой уровень игры во время отсутствия травмированного основного вратаря «Пари Сен-Жермен» Люки Шевалье. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер ПСЖ Луис Энрике.

Вратарь сборной России сыграл в двух последних матчах французского клуба — в чемпионате против «Ренна» (5:0) и в Лиге чемпионов с «Атлетиком» (0:0). До травмы Шевалье Сафонов не провел в этом сезоне ни одной игры.

«Мы увидели в деле Сафонова, который показал свой уровень. Мы очень довольны. Он продемонстрировал свой профессионализм и характер. В команде у нас три топ-вратаря», — цитирует Луиса Энрике Le Parisien.

ПСЖ в следующем матче 13 декабря сыграет на выезде против «Меца» в чемпионате Франции. По словам Луиса Энрике, Шевалье в пятницу уже тренировался в обычном режиме.

На вопрос, сможет ли Сафонов побороться за место основного вратаря, тренер ответил: «Зависит от обстоятельств. Я уверен во всех трех вратарях. Важно знать, что они готовы. Сафонов это показал! Посмотрим завтра».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ПСЖ Луис Энрике Матвей Сафонов
Материалы по теме
Сафонов эмодзи с огоньком оценил сухую игру в первом за год матче ЛЧ
Спорт
Сафонов фразой «пару дней был в печали» оценил гол от сборной Перу
Спорт
Вратарь сборной России в первом матче за ПСЖ за полгода отстоял «на ноль»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 22:21 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 22:21
В ВТБ Арене провели эвакуацию из-за сообщения о минировании Общество, 22:26
Почему Египет импортирует продукты питания РБК и РЭЦ, 22:23
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 22:05
Решение ЕС о бессрочной заморозке активов России. Спецэфир телеканала РБК Политика, 22:01
Глава Евросовета назвал условия для разморозки российских активов Политика, 21:57
Демократы показали новые снимки архива Эпштейна с Трампом и Клинтоном Политика, 21:50
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21:40
FT раскрыла переписку экс-главы Wirecard о «пытающихся украсть говнюках» Политика, 21:23
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Главный тренер ПСЖ похвалил Сафонова после двух сухих матчей Спорт, 21:18
В Госдуме выступили против запрета скидок на маркетплейсах Общество, 21:06
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов России Политика, 20:58
Семь скелетонистов и две бобслеистки из России допущены к отбору на Игры Спорт, 20:57