Главный тренер ПСЖ похвалил Сафонова после двух сухих матчей

Луис Энрике заявил, что российский голкипер показал свой уровень, заменив травмированного Люку Шевалье

Матвей Сафонов (Фото: Ricardo Larreina / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский голкипер Матвей Сафонов продемонстрировал свой уровень игры во время отсутствия травмированного основного вратаря «Пари Сен-Жермен» Люки Шевалье. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер ПСЖ Луис Энрике.

Вратарь сборной России сыграл в двух последних матчах французского клуба — в чемпионате против «Ренна» (5:0) и в Лиге чемпионов с «Атлетиком» (0:0). До травмы Шевалье Сафонов не провел в этом сезоне ни одной игры.

«Мы увидели в деле Сафонова, который показал свой уровень. Мы очень довольны. Он продемонстрировал свой профессионализм и характер. В команде у нас три топ-вратаря», — цитирует Луиса Энрике Le Parisien.

ПСЖ в следующем матче 13 декабря сыграет на выезде против «Меца» в чемпионате Франции. По словам Луиса Энрике, Шевалье в пятницу уже тренировался в обычном режиме.

На вопрос, сможет ли Сафонов побороться за место основного вратаря, тренер ответил: «Зависит от обстоятельств. Я уверен во всех трех вратарях. Важно знать, что они готовы. Сафонов это показал! Посмотрим завтра».