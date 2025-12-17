Союз конькобежцев фразой «не все любят» оценил реакцию на допуск россиян
Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев в интервью «РБК Спорт» заявил, что не все страны поддерживают возвращение российских спортсменов на международную арену.
Российские конькобежцы и шорт-трекисты в ноябре впервые с 2022 года выступили на международных стартах.
«Ну, не все нас любят. Понятно, что очень многие принимали решение в угоду политическим мотивам руководителей своих стран», — заявил Николай Гуляев.
Гуляев отметил что, несмотря на внешнее давление, Союз конькобежцев России поддерживает хорошие рабочие отношения с Международным союзом конькобежцев (ISU).
Весной 2025 года стало известно о допуске 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов к отбору на Олимпийские игры-2026. При этом лидеры сборной по конькобежному спорту не были допущены.
Зимние Игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии, их примут Милан и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.