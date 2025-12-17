В Союзе конькобежцев фразой «не все нас любят» оценили реакцию на допуск россиян

Союз конькобежцев фразой «не все любят» оценил реакцию на допуск россиян

Глава Союза конькобежцев Николай Гуляев заявил РБК, что не все страны довольны возвращением российских спортсменов

Николай Гуляев (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев в интервью «РБК Спорт» заявил, что не все страны поддерживают возвращение российских спортсменов на международную арену.

Российские конькобежцы и шорт-трекисты в ноябре впервые с 2022 года выступили на международных стартах.

«Ну, не все нас любят. Понятно, что очень многие принимали решение в угоду политическим мотивам руководителей своих стран», — заявил Николай Гуляев.

Гуляев отметил что, несмотря на внешнее давление, Союз конькобежцев России поддерживает хорошие рабочие отношения с Международным союзом конькобежцев (ISU).

Весной 2025 года стало известно о допуске 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов к отбору на Олимпийские игры-2026. При этом лидеры сборной по конькобежному спорту не были допущены.

Зимние Игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии, их примут Милан и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.