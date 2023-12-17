«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» не забили друг другу голов в матче АПЛ
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (МЮ) в 17-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 0:0.
МЮ на 94-й минуте остался вдесятером после удаления Диогу Дало.
Футболисты «Ливерпуля» нанесли 34 удара по воротам, но так и не забили — это самый большой показатель клуба в АПЛ с сезона 2003/04 и среди всех команд лиги с 2016 года.
Команда Юргена Клоппа прервала трехматчевую победную серию и занимает второе место в турнирной таблице, уступая очко «Арсеналу».
У «Манчестер Юнайтед» 28 очков и седьмое место.
В другом матче «Арсенал» победил «Брайтон» со счетом 2:0.
«Ливерпуль» 23 декабря сыграет с «Арсеналом». Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу «Ливерпуля» с коэффициентом 2,30, на победу «Арсенала» — с коэффициентом 2,95.
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