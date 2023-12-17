«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли нулевую ничью в матче АПЛ

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» не забили друг другу голов в матче АПЛ

Матч в Ливерпуле завершился со счетом 0:0. МЮ завершал игру вдесятером. «Ливерпуль» не смог лишить «Арсенал» лидерства в турнирной таблице

Мохамед Салах и Алехандро Гарначо (слева направо) (Фото: Molly Darlington / Reuters)

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (МЮ) в 17-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 0:0.

МЮ на 94-й минуте остался вдесятером после удаления Диогу Дало.

Футболисты «Ливерпуля» нанесли 34 удара по воротам, но так и не забили — это самый большой показатель клуба в АПЛ с сезона 2003/04 и среди всех команд лиги с 2016 года.

Команда Юргена Клоппа прервала трехматчевую победную серию и занимает второе место в турнирной таблице, уступая очко «Арсеналу».

У «Манчестер Юнайтед» 28 очков и седьмое место.

В другом матче «Арсенал» победил «Брайтон» со счетом 2:0.