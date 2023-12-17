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«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» не забили друг другу голов в матче АПЛ

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли нулевую ничью в матче АПЛ
Матч в Ливерпуле завершился со счетом 0:0. МЮ завершал игру вдесятером. «Ливерпуль» не смог лишить «Арсенал» лидерства в турнирной таблице
Мохамед Салах и Алехандро Гарначо (слева направо)&nbsp;
Мохамед Салах и Алехандро Гарначо (слева направо)  (Фото: Molly Darlington / Reuters)

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (МЮ) в 17-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 0:0.

МЮ на 94-й минуте остался вдесятером после удаления Диогу Дало.

Футболисты «Ливерпуля» нанесли 34 удара по воротам, но так и не забили — это самый большой показатель клуба в АПЛ с сезона 2003/04 и среди всех команд лиги с 2016 года.

Команда Юргена Клоппа прервала трехматчевую победную серию и занимает второе место в турнирной таблице, уступая очко «Арсеналу».

У «Манчестер Юнайтед» 28 очков и седьмое место.

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В другом матче «Арсенал» победил «Брайтон» со счетом 2:0.

«Ливерпуль» 23 декабря сыграет с «Арсеналом». Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу «Ливерпуля» с коэффициентом 2,30, на победу «Арсенала» — с коэффициентом 2,95.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Английская Премьер-лига Ливерпуль «Манчестер Юнайтед»

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