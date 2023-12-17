Федерация бокса пообещала помочь семье погибшего на турнире подростка

В воскресенье на городском турнире в Первоуральске умер 14-летний подросток. В федерации назвали его смерть большим горем и заявили, что разбираются в обстоятельствах трагедии

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В пресс-службе Федерации бокса России заявили «РБК Спорт», что окажут всю необходимую помощь и поддержку семье 14-летнего подростка, погибшего на турнире в Первоуральске (Свердловская область).

В воскресенье, 17 декабря, на открытом первенстве Первоуральска мальчик потерял сознание во время финального матча и позднее скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

«Это большое горе. Выражаем соболезнования родным и близким. Федерация бокса России разбирается в обстоятельствах произошедшего. Мы окажем всю необходимую помощь и поддержку», — заявили в федерации.

Ранее в пресс-службе свердловского главка МВД сообщили РБК, что погибший — восьмиклассник из многодетной семьи. По предварительным данным, перед потерей сознания он пропустил сильный удар в область печени.