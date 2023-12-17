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Федерация бокса пообещала помочь семье погибшего на турнире подростка

Федерация бокса: окажем необходимую помощь семье погибшего на турнире подростка
В воскресенье на городском турнире в Первоуральске умер 14-летний подросток. В федерации назвали его смерть большим горем и заявили, что разбираются в обстоятельствах трагедии
Фото: Eric Lalmand / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Eric Lalmand / Keystone Press Agency / Global Look Press

В пресс-службе Федерации бокса России заявили «РБК Спорт», что окажут всю необходимую помощь и поддержку семье 14-летнего подростка, погибшего на турнире в Первоуральске (Свердловская область).

В воскресенье, 17 декабря, на открытом первенстве Первоуральска мальчик потерял сознание во время финального матча и позднее скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

«Это большое горе. Выражаем соболезнования родным и близким. Федерация бокса России разбирается в обстоятельствах произошедшего. Мы окажем всю необходимую помощь и поддержку», — заявили в федерации.

Подросток умер во время финала турнира по боксу в Свердловской области
Спорт
Фото:Eric Lalmand / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ранее в пресс-службе свердловского главка МВД сообщили РБК, что погибший — восьмиклассник из многодетной семьи. По предварительным данным, перед потерей сознания он пропустил сильный удар в область печени.

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Теги
Анна Сатдинова
бокс Федерация бокса Свердловская область подросток

Пространство выбора

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Подросток умер во время финала турнира по боксу в Свердловской области
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