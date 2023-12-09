Мировой рекордсмен из России отказался от выступления на Олимпиаде
Рекордсмен мира по плаванию Климент Колесников отказался выступать на Олимпиаде при действующих критериях допуска. Об этом двукратный призер Игр 2020 года заявил «Матч ТВ».
«Это хорошо, что МОК в принципе пошел на этот шаг и принял решение по допуску, — отметил Колесников. — Другое дело, что условия нейтрального статуса от World Aquatics остаются прежними. Не соглашаешься с ними — не получаешь нейтральный статус World Aquatics. Не получаешь нейтральный статус — не отбираешься на Олимпиаду».
«Могу говорить только за себя, — добавил он. — Есть ребята, которые готовы пойти на эти условия международных федераций и выступить. Я буду рад за них, если они поедут на Олимпиаду. Я на это пойти не могу, — сказал Колесников «Матч ТВ».
Международный олимпийский комитет 8 декабря сообщил о допуске россиян в нейтральном статусе до Игр в Париже и при соблюдении ряда критериев. Один из критериев МОК запрещает выступать на Олимпиаде спортсменам, относящимся к силовым структурами. Колесников является членом спортивного клуба «Динамо», имеющего непосредственное отношение к МВД. Другое условие — получение статуса от World Aquatics.
В критериях World Aquatics отмечается, что на турниры допускаются лишь спортсмены без активной поддержки военной спецоперации на Украине и не более одного спортсмена из России. Во Всероссийской федерации плавания назвали эти критерии неприемлемыми.