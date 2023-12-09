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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Мировой рекордсмен из России отказался от выступления на Олимпиаде

Мировой рекордсмен из России Колесников отказался от выступления на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
МОК запрещает выступать на Играх спортсменам, связанным с силовыми структурами, а World Aquatics не дает нейтральный статус тем, кто поддержал военную операцию
Климент Колесников
Климент Колесников (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Рекордсмен мира по плаванию Климент Колесников отказался выступать на Олимпиаде при действующих критериях допуска. Об этом двукратный призер Игр 2020 года заявил «Матч ТВ».

«Это хорошо, что МОК в принципе пошел на этот шаг и принял решение по допуску, — отметил Колесников. — Другое дело, что условия нейтрального статуса от World Aquatics остаются прежними. Не соглашаешься с ними — не получаешь нейтральный статус World Aquatics. Не получаешь нейтральный статус — не отбираешься на Олимпиаду».

«Могу говорить только за себя, — добавил он. — Есть ребята, которые готовы пойти на эти условия международных федераций и выступить. Я буду рад за них, если они поедут на Олимпиаду. Я на это пойти не могу, — сказал Колесников «Матч ТВ».

Международный олимпийский комитет 8 декабря сообщил о допуске россиян в нейтральном статусе до Игр в Париже и при соблюдении ряда критериев. Один из критериев МОК запрещает выступать на Олимпиаде спортсменам, относящимся к силовым структурами. Колесников является членом спортивного клуба «Динамо», имеющего непосредственное отношение к МВД. Другое условие — получение статуса от World Aquatics.

В критериях World Aquatics отмечается, что на турниры допускаются лишь спортсмены без активной поддержки военной спецоперации на Украине и не более одного спортсмена из России. Во Всероссийской федерации плавания назвали эти критерии неприемлемыми.

Авторы
Теги
Руслан Алиев
Олимпиада допуск соревнования плавание

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