ФИФА назвала 19 из 32 участников обновленного клубного чемпионата мира

Турнир пройдет летом 2025 года в США, в нем впервые сыграют сразу 32 команды вместо семи

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (Фото: Michael Regan / Getty Images)

ФИФА назвала команды, уже гарантировавшие себе участие в обновленном клубном чемпионате мира, который пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.

Всего в турнире сыграют 32 команды из всех шести конфедераций, уже определились 19 из них.

Из 12 европейских клубов известны восемь: «Челси», мадридский «Реал», «Манчестер Сити», мюнхенская «Бавария», ПСЖ, «Интер», «Порту» и «Бенфика».

Из зоны КОНКАКАФ на турнир попали мексиканские «Монтеррей» и «Леон», а также американский «Сиэтл Саундерс».

От Конфедерации футбола Океании отобрался новозеландский «Окленд Сити», от Африки — египетский «Аль-Ахли» и марокканский «Видад», от Азии — саудовский «Аль-Хиляль» и японский «Урава Ред Даймондс».

Южную Америку представят бразильские «Палмейрас», «Фламенго» и «Флуминенсе».

Идею расширения турнира поддерживали не все. Daily Mail в декабре 2022 года писала, что во время переговоров в Катаре Ассоциация европейских клубов (ECA) поначалу отвергала предложение о проведении этого турнира, а Английская премьер-лига еще за год до этого выступала против радикальных изменений в календаре международных матчей ФИФА после 2024 года.

В марте 2023-го ECA подписала меморандум о взаимопонимании с ФИФА, в котором одобрила расширение клубного чемпионата мира, при этом ФИФА увеличила размер компенсации клубам за участие игроков в чемпионатах мира 2026 и 2030 годов с $209 млн до $355 млн.

Бывший глава УЕФА Мишель Платини в мае обвинил главу ФИФА Джанни Инфантино и его коллегу из УЕФА Александера Чеферина в узурпации власти. «В их программах нет никаких реформ, кроме того, чтобы играть больше матчей и зарабатывать больше денег», — говорил Платини.

Инфантино после переизбрания в марте заявлял, что не понимает упреков в адрес организации в стремлении заработать больше денег, потому что их распределяют между всеми 211 странами.