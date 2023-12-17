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Сборная «Россия 25» победила на Кубке «Первого канала» по хоккею

Сборная «Россия 25» выиграла Кубок «Первого канала» по хоккею
Команда «Россия 25» с главным тренером Романом Ротенбергом одержала волевую победу над сборной Казахстана  (5:2), выиграв на турнире в Санкт-Петербурге все три матча
Сборная &laquo;Россия 25&raquo;
Сборная «Россия 25» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Сборная «Россия 25» стала победителем Кубка «Первого канала» по хоккею, обыграв в заключительном матче турнира команду Казахстана.

Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 5:2 (1:1, 3:1, 1:0).

У российской команды отличились Илья Сафонов (14-я минута), Василий Глотов (30), Максим Соркин (33) и Валентин Зыков (35, 43). У сборной Казахстана забивали Никита Михайлис (7) и Адиль Бекетаев (21).

«Россия 25» под руководством Романа Ротенберга заменила основную сборную России, которая впервые не сыграла на декабрьском турнире. Также с турнира снялась сборная Китая, вместо которой выступила команда «Звезды и ВХЛ».

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Даниил Бокун (крайний слева) в матче с командой &laquo;Россия 25&raquo;

«Россия 25» на турнире ранее обыграла команду ВХЛ со счетом 5:2 и белорусов со счетом 5:3.

В прошлом году Кубок «Первого канала» выиграла сборная Белоруссии.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей Роман Ротенберг сборная России

Пространство выбора

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Читать

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