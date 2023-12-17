Сборная «Россия 25» победила на Кубке «Первого канала» по хоккею
Сборная «Россия 25» стала победителем Кубка «Первого канала» по хоккею, обыграв в заключительном матче турнира команду Казахстана.
Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 5:2 (1:1, 3:1, 1:0).
У российской команды отличились Илья Сафонов (14-я минута), Василий Глотов (30), Максим Соркин (33) и Валентин Зыков (35, 43). У сборной Казахстана забивали Никита Михайлис (7) и Адиль Бекетаев (21).
«Россия 25» под руководством Романа Ротенберга заменила основную сборную России, которая впервые не сыграла на декабрьском турнире. Также с турнира снялась сборная Китая, вместо которой выступила команда «Звезды и ВХЛ».
«Россия 25» на турнире ранее обыграла команду ВХЛ со счетом 5:2 и белорусов со счетом 5:3.
В прошлом году Кубок «Первого канала» выиграла сборная Белоруссии.
Сборные России и Белоруссии отстранены от соревнований под эгидой IIHF с февраля 2022 года.
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