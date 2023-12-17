Сборная «Россия 25» победила на Кубке «Первого канала» по хоккею

Команда «Россия 25» с главным тренером Романом Ротенбергом одержала волевую победу над сборной Казахстана (5:2), выиграв на турнире в Санкт-Петербурге все три матча

Сборная «Россия 25» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Сборная «Россия 25» стала победителем Кубка «Первого канала» по хоккею, обыграв в заключительном матче турнира команду Казахстана.

Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 5:2 (1:1, 3:1, 1:0).

У российской команды отличились Илья Сафонов (14-я минута), Василий Глотов (30), Максим Соркин (33) и Валентин Зыков (35, 43). У сборной Казахстана забивали Никита Михайлис (7) и Адиль Бекетаев (21).

«Россия 25» под руководством Романа Ротенберга заменила основную сборную России, которая впервые не сыграла на декабрьском турнире. Также с турнира снялась сборная Китая, вместо которой выступила команда «Звезды и ВХЛ».

«Россия 25» на турнире ранее обыграла команду ВХЛ со счетом 5:2 и белорусов со счетом 5:3.

В прошлом году Кубок «Первого канала» выиграла сборная Белоруссии.

Сборные России и Белоруссии отстранены от соревнований под эгидой IIHF с февраля 2022 года.