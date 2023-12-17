Белоруса удалили до конца Кубка «Первого канала» за толчок судьи. Видео

Даниил Бокун, выступающий в КХЛ за «Торпедо», в матче с командой «Звезды и ВХЛ» столкнулся с главным арбитром, а потом толкнул его обеими руками. За это игрока удалили до конца матча

Даниил Бокун (крайний слева) в матче с командой «Россия 25» (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Защитник сборной Белоруссии Даниил Бокун получил дисциплинарный штраф до конца игры в матче Кубка «Первого канала» с командой «Звезды и ВХЛ».

Турнир проходит в Санкт-Петербурге, белорусы проиграли в овертайме со счетом 4:5.

Бокун в первом периоде столкнулся с судьей Сергеем Юдаковым, а потом толкнул его в бок. За это игроку дали большой штраф и дисциплинарный штраф до конца игры.

Белорусы на старте турнира победили Казахстан (6:2) и уступили команде «Россия 25» (3:5).

Бокун играет в КХЛ за нижегородское «Торпедо», на его счету три шайбы и шесть передач в 40 матчах сезона.