Белоруса удалили до конца Кубка «Первого канала» за толчок судьи. Видео
Защитник сборной Белоруссии Даниил Бокун получил дисциплинарный штраф до конца игры в матче Кубка «Первого канала» с командой «Звезды и ВХЛ».
Турнир проходит в Санкт-Петербурге, белорусы проиграли в овертайме со счетом 4:5.
Бокун в первом периоде столкнулся с судьей Сергеем Юдаковым, а потом толкнул его в бок. За это игроку дали большой штраф и дисциплинарный штраф до конца игры.
Белорусы на старте турнира победили Казахстан (6:2) и уступили команде «Россия 25» (3:5).
Бокун играет в КХЛ за нижегородское «Торпедо», на его счету три шайбы и шесть передач в 40 матчах сезона.
В заключительном матче Кубка «Первого канала» сыграют команда «Россия 25» и сборная Казахстана. Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу российской команды в основное время с коэффициентом 1,20, на победу казахстанцев — с коэффициентом 11,00.
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