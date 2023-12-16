Большунов выиграл восьмую гонку подряд на Кубке России
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на третьем этапе Кубка России, который проходит в Кирово-Чепецке.
Он показал результат 25 минут и 35 секунд. Второе место занял Алексей Червоткин (отставание 1,9 секунды), третьим стал Илья Семиков (+11,4).
У женщин гонку на дистанции 5 км выиграла Вероника Степанова (14.21,5), опередившая Анастасию Кулешову (+14,1) и Елизавету Пантрину (+31,0).
Ранее Большунов выиграл спринт в Кирово-Чепецке, а также все гонки на первых двух этапах Кубка в Вершине Теи (Хакасия) и Тюмени.
26-летний Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Один раз он становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».
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