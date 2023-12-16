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Спорт ,  
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Большунов выиграл восьмую гонку подряд на Кубке России

Олимпийский чемпион Большунов выиграл восьмую гонку подряд на Кубке России
В тройку лучших по итогам «разделки» классическим стилем также попали Алексей Червоткин и Илья Семиков. В женской «разделке» лучшей стала Вероника Степанова
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Kalle Parkkinen / Newspix24 / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на третьем этапе Кубка России, который проходит в Кирово-Чепецке.

Он показал результат 25 минут и 35 секунд. Второе место занял Алексей Червоткин (отставание 1,9 секунды), третьим стал Илья Семиков (+11,4).

У женщин гонку на дистанции 5 км выиграла Вероника Степанова (14.21,5), опередившая Анастасию Кулешову (+14,1) и Елизавету Пантрину (+31,0).

Ранее Большунов выиграл спринт в Кирово-Чепецке, а также все гонки на первых двух этапах Кубка в Вершине Теи (Хакасия) и Тюмени.

26-летний Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Один раз он становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в октябре продлила отстранение россиян, несмотря на рекомендации МОК.

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Иван Витченко Иван Витченко
Александр Большунов лыжи

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прямо на сайте РБК
Читать

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