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Спорт ,  
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Костомаров впервые после протезирования вышел на лед на коньках. Видео

Роман Костомаров опубликовал видео с первой тренировки на коньках
Фигурист восстанавливается после ампутации на ногах и кистях рук и впервые провел тренировку на коньках. Он заявил, что в марте выйдет «большое кино» о нем
Роман Костомаров и Оксана Домнина
Роман Костомаров и Оксана Домнина (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Олимпийский чемпион Турина в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в телеграм-канале видеозапись с первой тренировки на коньках на льду.

Фигурист, перенесший ампутацию обеих стоп и использующий протезы, ранее неоднократно говорил, что хочет снова встать на коньки.

«Мои первые шаги на льду в детстве видели только родители. Можно сказать, что я заново учусь, и теперь первые шаги увидит вся страна», — сообщил Костомаров.

Он отметил, что его с супругой Оксаной Домниной постоянно сопровождает съемочная группа, которая готовит «большое кино». Премьера запланирована на 8 марта.

Костомаров впервые после протезирования вышел на лед на коньках. Видео
Video

Костомаров в этом году из-за осложнений пневмонии потерял обе стопы и перенес ампутации на кистях. У него протезы обеих ног и правой руки, а на кисти левой руки еще предстоит операция для последующего протезирования.

Фигурист является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы в паре с Татьяной Навкой.

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Теги
Анна Сатдинова
фигурное катание Роман Костомаров

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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