Россиянке из-за отказа украинки пришлось играть финал турнира с мужчиной

Украинка Костюк отказалась играть с Андреевой в финале турнира во Франции

Организаторы турнира в Бур-де-Пеаж сообщили, что Марта Костюк снялась из-за «геополитического контекста» и у них было мало времени на поиск замены, поэтому Мирре Андреевой пришлось играть с мужчиной

Мирра Андреева (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева получила в соперники по финалу на выставочном турнире во французском Бур-де-Пеаж 23-летнего Яниса Газуани Дюрана из второй тысячи мирового рейтинга. Об этом сообщила пресс-служба турнира в Facebook (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

Андреева в полуфинале обыграла сменившую гражданство на французское Варвару Грачеву и в финале должна была встретиться с украинкой Мартой Костюк, но та отказалась из-за «геополитического контекста».

Организаторы отметили, что пытались найти Андреевой подходящую соперницу, но времени было слишком мало, поэтому было решено, что она сыграет с Дюраном.

Андреева проиграла со счетом 5:7, 2:6.

В мужском финале встретятся Алекс де Минаур и Давид Гоффен.

Андреевой 16 лет, она занимает 57-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), которая признала россиянку новичком года.