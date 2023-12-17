Лучший бомбардир «Локомотива» назвал свою стоимость завышенной в 14 раз

Наир Тикнизян забил восемь голов за «Локомотив» в этом сезоне и заявил, что не откажется от шанса перейти в европейский чемпионат. По его словам, его стоимость составляет €500 тыс., а не €7 млн, как указано на Transfermarkt

Наир Тикнизян (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Лучший бомбардир московского «Локомотива» Наир Тикнизян заявил «РБ Спорт», что его стоимость на портале Transfermarkt завышена и на самом деле составляет далеко не €7 млн.

«На самом деле моя трансферная стоимость — €500 тыс.», — сказал Тикнизян.

Футболист не исключил переход в европейский клуб в зимнее трансферное окно.

«Если этой зимой будет возможность уехать куда-то за границу, то я постараюсь ей воспользоваться при условии, что это устроит и клуб, и меня самого», — сказал Тикнизян «Советскому спорту». По словам защитника, его основным условием будет возможность взять с собой жену Яну.

Тикнизян играл за молодежную сборную России, но с этого года перешел в сборную Армении. В текущем сезоне 24-летний футболист забил восемь мячей в 23 матчах за «Локомотив», в том числе шесть — в РПЛ.